中職／獅8天內4度對決猿 轉戰嘉義爭取29日封王機會

中職上半季只剩最後10場比賽，將在7月2日落幕，統一獅隊仍居榜首，領先排名第2的味全龍隊兩場勝差，封王機會最大，明天移師嘉義市球場再戰樂天桃猿隊，又是關鍵戰役，猿隊若想保住一絲絲爭冠機會，這場比賽毫無輸球本錢。

獅隊最近9場打出5勝4敗，13到18日好不容易單周4戰全勝，接下來5場比賽再度動用4名洋投，加上胡智爲輪值先發，卻是單周1勝4敗，有3場比賽輸在牛棚，爭冠進度起起伏伏，上半季封王魔術數字停留在3。

從獅隊近9戰結果看來，一分差決定輸贏的比賽就有5場，只打出2勝3敗，其中兩場不敵中信兄弟隊，總教練林岳平坦言兄弟穩定性不錯，對戰沒有優勢。

林岳平早有預感，上半季爭冠關鍵期，每場比賽都不好打；他表示，最近比賽都碰到各隊主力投手，自己也會排出最佳陣容，打起來容易出現五五波的戰況，一個疏失就可能輸球。

獅隊最近5戰有3戰對決猿隊，從台南打到桃園只有1勝2敗，兩隊明天在嘉義市交手，將是8天內第4次碰面；獅隊只要搶下這場重要勝利，29日在新莊球場對決富邦悍將隊，可能就是上半季封王戰。

猿隊目前排名第4，落後獅隊4場勝差，淘汰指數只剩1，明天如果無法贏球，將是悍將隊之後，第2支遭淘汰的球隊。