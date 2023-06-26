中職／獅隊最快29日才能封王 4隊都有機會奪冠

本周將是中華職棒上半季最後一周，目前5隊只有富邦悍將確定被淘汰，龍頭統一獅最快封王時間延後到29日。

統一獅目前以31勝24敗1和、勝率0.564排第1，味全龍28勝25敗3和排第2，中信兄弟27勝25敗4和排第3，樂天桃猿26勝27敗2和排第4。

統一獅上半季封王魔術數字M3，如果要在29日封王，一、假設中信兄弟在27日、28日擊敗味全龍，統一獅27日對桃猿、29日對富邦，拿到1勝1和就可以封王。

二、如果味全龍27日、28日連勝中信兄弟，統一獅在27日贏桃猿，29日打敗富邦，且味全龍輸球或和局，統一獅封王；如果統一獅27日對桃猿、29日對富邦是1勝1和，味全龍必須29日輸球，統一獅才會在29日封王。

三、如果味全龍27日、28日對中信兄弟1勝1敗，味全龍29日對桃猿輸球或和局，統一獅只要27日、29日取得1勝就可以在29日封王。

四、如果味全龍27日、28日對中信兄弟是1勝1和，統一獅必須在27日、29日都取勝，才能在29日封王。

味全龍的奪冠機會是統一獅不能在最後4戰拿到3勝或2勝1和，如果統一獅1勝3敗，味全龍未來4戰要拿下3勝；如果統一獅1勝2敗1和或2勝2敗，味全龍要4戰全勝才能逆轉奪冠。

中信兄弟也有奪冠機會，前提是統一獅未來4戰最多只拿1勝，如果統一獅拿1勝，中信兄弟想奪冠要未來4戰全勝；如果統一獅4戰全敗，兄弟也要3勝才能封王。

樂天桃猿的機會相對渺茫，前提是統一獅未來4戰全敗，桃猿剩下5戰全勝，而且味全龍或中信兄弟任一隊不能拿到3勝。