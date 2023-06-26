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中職／捕手余羿賢交流賽主導配球 自評快狠準是特色

中央社／ 台北26日電
屏東紅尾成棒隊19歲捕手余羿賢先前打二軍交流賽主導配球，也有阻殺表現，自信守備「快狠準」是優勢，參加測試會盼挑戰職棒舞台。 中央社
屏東紅尾成棒隊19歲捕手余羿賢先前打二軍交流賽主導配球，也有阻殺表現，自信守備「快狠準」是優勢，參加測試會盼挑戰職棒舞台。 中央社

屏東紅尾成棒隊19歲捕手余羿賢先前打二軍交流賽主導配球，也有阻殺表現，自信守備「快狠準」是優勢，參加測試會盼挑戰職棒舞台，一路走來遇到很多挫折，「職棒是從小夢想」。

余羿賢就讀玉里高中時期就是備受教練團看好的捕手戰力，當時的教練評價余羿賢頭腦很清楚，會抓對方打者的心理，從高二開始就放手讓他自己配球。

余羿賢升上大學後讀了一個學期，又決定先到社會隊屏東紅尾磨練，他表示，除了希望可以先賺錢外，在社會隊打球不需要再兼顧課業，也可以更專心在提升球技部分，目前約到紅尾隊打球半年。

余羿賢自評守備上比以前更穩定，剛升上大學時有段時間教練團安排讓他轉任投手，但還是比較喜歡捕手的位置，對於捕手守備很有自信，無論傳球、配球、擋球、引導投手都很有信心，特色是「快狠準」。

余羿賢也有跟著球隊參加中職二軍未來之星交流賽，他表示，交流賽都是自己配球，在交流賽也有2次成功盜壘阻殺，與職棒球隊交手，打擊部分印象最深刻的是對統一獅隊投手林子崴，「他的球很難打，對決可以打到他的球，也會更有信心。」

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