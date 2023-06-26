中職／走過投球失憶兼打羽球、排球 林睿杰測試會飆152公里

中職測試會今天登場，台體大投手林睿杰飆出最速152公里，林睿杰經歷投球失憶症，嘗試兼練野手、打羽球、排球分散注意力，大三下學期終於治好，多嘗試不同運動也對球速提升有很大幫助。

中華職棒新人球員測試會今天在天母棒球場舉行，台體大20歲投手林睿杰飆出生涯最速152公里很吸睛，但林睿杰大學出賽紀錄很少，也讓大家好奇。

林睿杰畢業於西苑高中，他透露高三時因投球失憶症，常常會有大暴投，甚至投球投到觀眾席，一直到大二開始兼著練野手，自己也有讀教育學程，看到國外的案例分享，注意力若太集中在某個事物上，如果一直無法突破就可能遇到這種狀況。

林睿杰不僅兼著練野手，也打羽球、排球分散注意力，他表示，在投球失憶症之前球速約146公里，但排球的訓練可以增快揮臂的速度，也對提升爆發力有幫助，目前最快球速不斷突破。

林睿杰笑說，高中時會看很多不同的資訊，一直調整動作，太多的嘗試反而忘記該怎麼投球，現在調整找回好的投球感覺，重量訓練不再過量，身體的柔軟性更好，協調性也變得更好。

大學大賽經驗幾乎空白，林睿杰表示，想要參加測試會就是想嘗試看看，將近3年沒有實戰站上投手丘，感覺很興奮，今天控球算是有突破，但球速應該還可以更快。