LLB／桃園新明完封地主韓國 亞太區次青少棒賽奪冠取得世界賽門票

LLB亞太區次青少棒賽桃園新明今天冠軍戰再度與韓國隊交手，劉任右先發投6局無失分，好投壓制，新明打線串聯，終場以10比0、6局奪冠，取得前往美國參加世界賽的門票。

2023年世界少棒聯盟（LLB）亞太區次青少棒賽20日在韓國開打，桃園新明國中棒球隊此次代表台灣出賽，預賽5戰全勝、晉級冠軍戰，今天冠軍戰再度與地主韓國隊交手。

桃園新明奪下LLB亞太區次青少棒賽冠軍。 中央社

新明開賽積極搶分，2局饒又語、鄭浩恩選到保送上壘，陳品彥、王思穩接連安打送回2分，3局靠著保送、戰術執行造成對手頻頻出現守備失誤，再靠著接連安打串聯，一口氣攻下4分。

新明5局攻勢再起，王思穩率先安打上壘，蔡沅錡選到保送上壘，胡冠威補上安打再拿1分，6局再靠著保送、接連安打串聯添分，順利拿下比賽勝利。

新明今天先發投手劉任右展現大將之風，投6局無失分，也是球隊拿勝功臣之一，新明順利拿下亞太區代表權，將前進美國打LLB次青少棒世界賽，台灣去年由台中中山國中取得代表權，一路打入世界賽，也在世界賽奪冠，新明今年力拚連霸。