中職／悍將公布下半季6大主題日 Fubon Angels國慶日壓軸登場

富邦悍將隊迎接7月14日開打的下半季賽事，今天正式公布6大主題日，預售票7月7日全面開賣。

悍將下半季主題日相關訊息如下：

新的半季即將展開，富邦悍將下半季主題日公布，共有6大主題日等著悍將家人們來參加，包括球迷期待的「XVIII悍將中學」、 「G!POP流行音樂節」，及與富邦勇士聯名的「悍衛城邦 勇士將臨」都將陸續登場，悍將下半季主場例行賽門票將於7月4日（周二）起開放會員購票，7月7日（周五）起全面開賣！

悍將下半季主題日從8月起登場，由「XVIII悍將中學」在8月5日（周六）、6日（周日）帶著家人們重回校園！本屆悍將中學不僅有一年一度校草選拔活動，首次校花選拔活動即將亮麗登場，場邊還有豐富有趣的園遊會等你來體驗，還有氣氛最High、演唱最精彩的賽後演唱會更是不容錯過，兩日內野全區門票加價50元。

歡迎勇士們一起來到悍將城堡，一同捍衛城邦！廣受好評的富邦勇士聯名主題日再度推出，「悍衛城邦、勇士將臨」在8月19日（周六）、20日（周日）舉辦，主題日熱區加價100元，可獲得勇士悍將聯名好物，賽前更將安排勇士球星簽名會，千萬不要錯過與勇士們的近距離見面機會！

每年最期待的好聲音，盡在「G!POP流行音樂節」！9月9日（周六）、10日（周日）要讓家人們賽前、賽後都感受到滿滿的音樂能量，兩日超強卡司齊聚新莊城堡，賽後還有悍將好聲音，讓我們再次挖掘悍將們的好歌喉，主題日兩天內野全區加價150元，邀請大家一同進場體驗最棒的音樂饗宴！

好YOUNG真好！9月23日（周六）、24日（周日）將舉辦「好YOUNG生活節」，邀請悍將家人一起打造好YOUNG生活，同時也要關懷我們的地球，讓地球保持年輕，實現永續美好未來，主題日兩天將以在地小農、環境友善、塔羅占星、療癒好食四大主軸打造獨一無二的好YOUNG市集，還有各式場邊互動攤位邀你一起加入愛地球的行列。

萌萌們集合啦！9月30日（周六）、10月1日（周日）悍將邀請毛小孩們一起來參加「萌萌PET隊」！主題日兩天歡迎一起來挑戰有趣關卡，悍將也將推出「寵物同樂席」，購買該區門票的球迷，可攜帶一隻寵物入場，特別席位相關購票方法將於活動前另行公告。

天使降臨，與你共渡愛戀拾光！悍將在國慶假期10月10日（周二）「愛戀拾光」壓軸登場，悍將首個以Fubon Angels為主角的主題日，全員到齊就要陪你一起度過最甜滋滋的午後，還有充滿粉紅泡泡的簽名會，女孩們精心準備，要給悍將家人們最甜蜜的回憶！

富邦悍將下半季主場例行賽將從7月4日（周二）起開放會員購票，7月4日12點30分至18點30分開放亞瑟傳奇優先購票；7月5日（周三）11點30分起開放亞瑟王月票套票販售，12點30分至18點30分開放亞瑟王優先購票；7月6日（周四）12點30分至18點30分開放梅林魔法師優先購票；7月7日（周五）12點30分起下半季主場例行賽門票全面開賣，歡迎球迷們踴躍搶票！