中職／新人測試會6球團超大陣仗 洪一中、彭政閔都來了

中華職棒新人球員測試會今天登場，6隊總教練都有到場，新球隊台鋼雄鷹由總教練洪一中領軍共10人出席，6隊總計61名教練、球探和球團人員到場。

2023中華職棒新人球員測試會今天在天母棒球場舉行，總計203名選手通過資格審核、人數為歷年新高。

去年選秀測試會時台鋼雄鷹教練團還沒有確定，今年則是由隊史首任總教練洪一中領軍，還有教練林振賢、路易士、橫田久則、黃甘霖、鄧蒔陽，球探杜福明、林聿文，以及2名翻譯，大陣仗到場觀察球員。

中信兄弟7人到場，包括總教練彭政閔、教練王建民、林明憲、石志偉，3名球探都有到場。樂天桃猿隊總計8人到場，包括總教練曾豪駒、教練古久保健二、川岸強、陳雁風，球團主管沈鈺傑，以及2名球探和1名翻譯。

富邦悍將由總教練丘昌榮領軍，教練黃泰龍、林琨笙、詹智堯、羅曼、郭勇志、垣內哲也、劉家豪，以及3名球探和2名翻譯共13人到場。

統一獅隊由總教練林岳平帶著教練潘武雄、高志綱、馬修爾、羅錦龍，加上3名球探和1名翻譯，共9人出席。

味全龍隊最大團，包括總教練葉君璋、教練張建銘、林瑋恩、賈西、郭勝安、黃煚隆、王膺鵬，加上行政人員、球探、情蒐、數據分析人員共14人到場。