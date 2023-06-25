中職／獅隊魔術數字遭猿隊凍結 餅總林岳平婉拒受訪

統一隊上半季拚封王受阻，今天有領先機會換上羅昂後援，但延長賽10局沒能穩守以5比6吞敗，賽後總教練林岳平婉拒受訪，羅昂首度後援出賽吞敗，也十分自責，但仍表示要往前看。

中職統一隊今天賽前上半季封王魔術數字為3（M3），今天作客樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，9局上林子豪代打敲安，幫助球隊取得5比4領先，獅隊9局下就派出原本先發輪值中最穩的洋投羅昂上場，但沒能守住，讓郭永維敲安、扳平戰局。

羅昂10局下續投，滿壘時桃猿隊余德龍強迫取分戰術，觸擊形成內野安打，再見安送回球隊致勝分，幫助球隊以6比5拿勝；羅昂中職生涯首度後援出賽，投1.1局失掉2分、承擔敗投。

賽後獅隊總教練「大餅」林岳平婉拒受訪，羅昂則受訪表示，今天賽前教練團就有告知，如果比賽後半段球隊領先，就會要他上場後援關門，「今天有機會，但沒有掌握住」。

羅昂十分自責表示，過去其實後援經驗豐富，將近12、13年的時間都是投後援，所以不會陌生，今天10局輪到余德龍打擊，其實就有預感對方會短打，但還是要想辦法把球投進好球帶、不要堆積壘包。

羅昂原本是獅隊預期27日比賽的先發投手，羅昂表示，目前教練團還沒有告知任務，今天輸球自責、感覺很差，但還是要往前看，努力完成教練團交代的任務。