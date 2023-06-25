中職／完全打擊又差三壘打 劉基鴻：有點難…

味全龍隊今晚以11：7逆轉擊敗富邦悍將隊，「紅色大砲」劉基鴻單場3安包含兩分砲，6分打點追平隊史紀錄，只不過差1支三壘打又錯過完全打擊，他坦言最後打席有想到「但有點難」。

劉基鴻今天首打席的高飛犧牲打為龍隊先馳得點，3局下1分打點一壘打追到3：4落後，5局下的兩分全壘打又追到5：6落後，6局下終於在球隊扳平後，敲出1支逆轉的2分打點二壘打，只不過7局下最後打席敲出左外野飛球出局。

這是劉基鴻本季第2次錯過完全打擊，4月14日時也是差三壘安打，劉基鴻今天賽後表示，最後一打席自己知道還差三壘打，「但有點難，我前一次三壘打是2020年在二軍，那時候是德州安打加上對方撲下去把球彈得很遠，需要運氣。」

總教練葉君璋也稱讚劉基鴻的表現，「（6分打點）還會更高，希望他能夠保持手感，穩定度越來越好。」劉基鴻則說，今年心態上比較能夠保持，不讓自己有太多連續低潮的場次。

劉基鴻單場6分打點不僅是個人生涯新高，味全龍隊單場最高就是6分打點，共有3人曾辦到，分別是坎沙諾（1994、1996年）、呂明賜（1996年）以及張泰山（1999年）；劉基鴻下場休息時，林智勝告知已經打了6分，「我心想有那麼多嗎？」

龍隊今天在比賽中段反撲，加上統一獅隊輸給樂天桃猿隊，雙方勝差拉近到2場，劉基鴻表示：「球隊大家都一樣，不會想還差多少，專注在每天的比賽，投手、野手都做好自己的工作，團隊士氣自然凝聚起來。」