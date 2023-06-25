快訊

日月潭「打虎」端午出擊 一舉捕獲12尾都大塊頭

雙邊關係持續緊張 南韓航空公司暫停部分赴陸航班

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／台鋼洋投福永春吾首戰5局失3分 洪總給出評語

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼雄鷹隊隊史首名洋將福永春吾今天二軍初登板。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊隊史首名洋將福永春吾今天二軍初登板。圖／台鋼雄鷹隊提供

中職台鋼雄鷹隊隊史首名洋將福永春吾今天在二軍初登板，對統一獅二軍先發5局丟掉3分，隨著台鋼在後段追分逆轉以8：6奪勝，福永春吾敗投解套，總教練洪一中認為先發間隔三周加上天氣太熱，導致狀況不佳，「下一場比賽再看看」。

福永春吾今天投76球有52顆好球，4次三振僅1次四壞保送，不過被敲出10支安打，包括郭阜林陽春砲，丟掉3分，最快球速為145公里。

福永春吾自認今天表現不理想，好的地方是前段壘上有人能夠按照自己的想法，抓到雙殺，「下一場比賽很重要，會要求自己一定要表現好，如果能夠丟出一場好球、做好榜樣給年輕選手看的話更好。」

福永春吾6月5日在二軍交流賽曾飆出151公里球速，洪總表示，今天球速大部分在142、141公里，跟原本速度有落差，天氣熱也是原因，投球過程福永一直用冰水降溫，「整體看來球有點偏高，對方安打很多，打到的擊球點都還不錯，這是他得去注意的。」

投手教練橫田久則則指出，距離福永上次比賽隔了大概3周，狀態上不會維持太好，「今天有點像試試水溫，期待接下來會愈投愈好，下一場比賽會關注他的成長與進化。」

另外，去年底擴編選秀加入台鋼雄鷹的杜家明，於6月2日退伍歸隊，並在24日的自辦賽首度實戰，5打數3安打，今天更是在6局下一出局、二三壘有人時上場代打，敲出2分打點二壘安打，幫助台鋼雄鷹逆轉比分為5：4。

杜家明表示，還在找比賽的感覺，有點生疏。今天上去只想把球打強勁、有效攻擊，想說至少要把球打到外野。得點圈的時候大家一定會想說要送回來，反而想法上比較複雜，但其實比賽愈簡單愈好，雜念比較少。

台鋼雄鷹隊杜家明歸隊第二場代打敲出逆轉安打。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊杜家明歸隊第二場代打敲出逆轉安打。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹 球速

延伸閱讀

中職／王溢正先發讓餅總吃驚 「好久沒聽過這個名字」

中職／陳傑憲爆料林益全搞笑 要為獅隊後輩製造娛樂

中職／統一獅拚上半季封王 餅總：25日比賽很關鍵

中職／林岳平坦言兄弟本來就很強「我們屬於被壓著打」

相關新聞

中職／江少慶手肘緊繃下二軍 26日接受檢查

富邦悍將隊昨天將王牌投手江少慶下放二軍，前一戰先發僅投1局就退場休息引人擔憂，總教練丘昌榮今天表示，江少慶手肘緊繃，明天...

中職／台鋼洋投福永春吾首戰5局失3分 洪總給出評語

中職台鋼雄鷹隊隊史首名洋將福永春吾今天在二軍初登板，對統一獅二軍先發5局丟掉3分，隨著台鋼在後段追分逆轉以8：6奪勝，福...

中職／王溢正先發讓餅總吃驚 「好久沒聽過這個名字」

樂天桃猿隊今天在桃園球場迎戰統一獅隊，37歲左投王溢正登板先發，投49球完成兩局任務退場，第3局由陳鴻文接手；其實統一獅...

LLB／亞太區次青少棒賽 新明5連勝晉冠軍戰

LLB亞太區次青少棒賽，桃園新明今天與菲律賓隊交手，投手群黃智煦、李承濬聯手，賞給對手8次三振，率隊以10比0、5局拿勝...

中職／陳傑憲爆料林益全搞笑 要為獅隊後輩製造娛樂

「神全」林益全今年回到台南老家球隊打球，在統一獅隊打了快半個球季，感受和過去富邦悍將隊不同氣氛，他說：「各隊球風不同，現...

中職／統一獅拚上半季封王 餅總：25日比賽很關鍵

中職統一獅隊上半季封王M3，但近4場僅贏1場，總教練林岳平坦言近一週本來就有預期較難打，也多次提到「今天比賽很關鍵」。獅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦