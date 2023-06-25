中職／台鋼洋投福永春吾首戰5局失3分 洪總給出評語

中職台鋼雄鷹隊隊史首名洋將福永春吾今天在二軍初登板，對統一獅二軍先發5局丟掉3分，隨著台鋼在後段追分逆轉以8：6奪勝，福永春吾敗投解套，總教練洪一中認為先發間隔三周加上天氣太熱，導致狀況不佳，「下一場比賽再看看」。

福永春吾今天投76球有52顆好球，4次三振僅1次四壞保送，不過被敲出10支安打，包括郭阜林陽春砲，丟掉3分，最快球速為145公里。

福永春吾自認今天表現不理想，好的地方是前段壘上有人能夠按照自己的想法，抓到雙殺，「下一場比賽很重要，會要求自己一定要表現好，如果能夠丟出一場好球、做好榜樣給年輕選手看的話更好。」

福永春吾6月5日在二軍交流賽曾飆出151公里球速，洪總表示，今天球速大部分在142、141公里，跟原本速度有落差，天氣熱也是原因，投球過程福永一直用冰水降溫，「整體看來球有點偏高，對方安打很多，打到的擊球點都還不錯，這是他得去注意的。」

投手教練橫田久則則指出，距離福永上次比賽隔了大概3周，狀態上不會維持太好，「今天有點像試試水溫，期待接下來會愈投愈好，下一場比賽會關注他的成長與進化。」

另外，去年底擴編選秀加入台鋼雄鷹的杜家明，於6月2日退伍歸隊，並在24日的自辦賽首度實戰，5打數3安打，今天更是在6局下一出局、二三壘有人時上場代打，敲出2分打點二壘安打，幫助台鋼雄鷹逆轉比分為5：4。

杜家明表示，還在找比賽的感覺，有點生疏。今天上去只想把球打強勁、有效攻擊，想說至少要把球打到外野。得點圈的時候大家一定會想說要送回來，反而想法上比較複雜，但其實比賽愈簡單愈好，雜念比較少。