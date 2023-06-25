快訊

日月潭「打虎」端午出擊 一舉捕獲12尾都大塊頭

雙邊關係持續緊張 南韓航空公司暫停部分赴陸航班

日職／宋家豪後援無失分 王柏融二軍選2保送

中央社／ 台北25日電
宋家豪。 擷圖自推特
宋家豪。 擷圖自推特

旅日樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天後援登板，投1局無失分，最快球速146公里、無關勝敗；火腿隊台灣野手王柏融二軍出賽，選到2次四壞保送、吞下2K。

日本職棒例行賽樂天金鷲隊與埼玉西武獅隊交手，兩隊前8局打完樂天隊2比5落後，樂天隊台灣投手宋家豪9局上接手後援，2人出局後投出四壞保送，再被敲出安打，接著讓打者敲出中外野方向飛球出局、沒有失掉分數。

宋家豪總計用25球投1局，被敲出1支安打，投出1次三振、1次保送，無失分，最快球速146公里，球隊9局下沒能追回分數，終場以2比5吞敗。

日職二軍例行賽北海道日本火腿鬥士隊與橫濱DeNA隊交手，火腿隊台灣野手王柏融先發打6棒、指定打擊。

王柏融2局、4局都選到四壞保送上壘，6局、9局吞下三振，總計4打席選到2次四壞保送，沒有敲出安打，賽後打擊率2成14。

橫濱隊團隊敲出16支安打，包括2發全壘打，打線串聯搶分，終場以7比3拿下勝利。

樂天金鷲 日本火腿鬥士

延伸閱讀

日職／宋家豪中繼挨轟失1分 吳念庭升一軍沒出賽

日職／相隔43天的安打 王柏融二軍敲雙安退場

日職／王柏融隔40天返二軍繳白卷 吳念庭4支2打擊率繼續升

日職／宋家豪1局無失分 距日職生涯百中繼僅差7次

相關新聞

中職／江少慶手肘緊繃下二軍 26日接受檢查

富邦悍將隊昨天將王牌投手江少慶下放二軍，前一戰先發僅投1局就退場休息引人擔憂，總教練丘昌榮今天表示，江少慶手肘緊繃，明天...

中職／台鋼洋投福永春吾首戰5局失3分 洪總給出評語

中職台鋼雄鷹隊隊史首名洋將福永春吾今天在二軍初登板，對統一獅二軍先發5局丟掉3分，隨著台鋼在後段追分逆轉以8：6奪勝，福...

中職／王溢正先發讓餅總吃驚 「好久沒聽過這個名字」

樂天桃猿隊今天在桃園球場迎戰統一獅隊，37歲左投王溢正登板先發，投49球完成兩局任務退場，第3局由陳鴻文接手；其實統一獅...

LLB／亞太區次青少棒賽 新明5連勝晉冠軍戰

LLB亞太區次青少棒賽，桃園新明今天與菲律賓隊交手，投手群黃智煦、李承濬聯手，賞給對手8次三振，率隊以10比0、5局拿勝...

中職／陳傑憲爆料林益全搞笑 要為獅隊後輩製造娛樂

「神全」林益全今年回到台南老家球隊打球，在統一獅隊打了快半個球季，感受和過去富邦悍將隊不同氣氛，他說：「各隊球風不同，現...

中職／統一獅拚上半季封王 餅總：25日比賽很關鍵

中職統一獅隊上半季封王M3，但近4場僅贏1場，總教練林岳平坦言近一週本來就有預期較難打，也多次提到「今天比賽很關鍵」。獅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦