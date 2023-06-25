日職／宋家豪後援無失分 王柏融二軍選2保送

旅日樂天金鷲隊台灣投手宋家豪今天後援登板，投1局無失分，最快球速146公里、無關勝敗；火腿隊台灣野手王柏融二軍出賽，選到2次四壞保送、吞下2K。

日本職棒例行賽樂天金鷲隊與埼玉西武獅隊交手，兩隊前8局打完樂天隊2比5落後，樂天隊台灣投手宋家豪9局上接手後援，2人出局後投出四壞保送，再被敲出安打，接著讓打者敲出中外野方向飛球出局、沒有失掉分數。

宋家豪總計用25球投1局，被敲出1支安打，投出1次三振、1次保送，無失分，最快球速146公里，球隊9局下沒能追回分數，終場以2比5吞敗。

日職二軍例行賽北海道日本火腿鬥士隊與橫濱DeNA隊交手，火腿隊台灣野手王柏融先發打6棒、指定打擊。

王柏融2局、4局都選到四壞保送上壘，6局、9局吞下三振，總計4打席選到2次四壞保送，沒有敲出安打，賽後打擊率2成14。

橫濱隊團隊敲出16支安打，包括2發全壘打，打線串聯搶分，終場以7比3拿下勝利。