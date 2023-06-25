快訊

竹北氣爆少年驚悚裸逃畫面曝 母猛淋水、機車3貼載送醫

台北羽賽／「楊肉盧」先盛後衰 不敵大馬組合無緣本季首冠

一張圖看天氣！這日起南部先變天 全台降雨趨勢一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／統一獅拚上半季封王 餅總：25日比賽很關鍵

中央社／ 桃園25日電
統一獅總教練林岳平。 中央社
統一獅總教練林岳平。 中央社

中職統一獅隊上半季封王M3，但近4場僅贏1場，總教練林岳平坦言近一週本來就有預期較難打，也多次提到「今天比賽很關鍵」。獅隊外野手林安可因背部緊繃，今天右外野改李丞齡先發。

中華職棒統一獅隊上半季封王倒數，17日就先點亮上半季封王魔術數字7（M7），但戰績起伏，又在21日封王魔術數字熄滅，22日擊敗樂天桃猿隊、再度點亮上半季封王魔術數字4（M4），昨天雖然輸球，但因為味全龍隊、中信兄弟戰績牽動，封王魔術數字降為3（M3）。

獅隊上半季封王倒數，但今天賽前4場比賽僅拿1勝，總教練「大餅」林岳平表示，本來就有算過對戰，知道近一週與樂天桃猿、中信兄弟的對戰，都剛好會碰上對方排出最好的先發投手，對戰都是主力，打起來就是五五波，「失敗多的一方要拿下勝利就比較難」。

統一獅隊今天作客樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，獅隊派出洋投克維斯先發，桃猿隊先發投手則是本季首度先發出賽的王溢正，王溢正上一次先發出賽已經是2022年8月27日，對手也正是獅隊。

林岳平笑說，「好久沒有聽到王溢正這個名字了」，但也在受訪時多次強調，今天的比賽很關鍵，「我們自己要加油」。

獅隊外野手陳傑憲昨天守備時被隊友「肘擊」，當下視線模糊、提前退場休息，但休息過後沒有大礙，今天先發打1棒、守中外野，外野手林安可賽前練習過後回報背部緊繃，改由李丞齡先發打8棒、守右外野。

樂天桃猿 魔術 林岳平

延伸閱讀

中職／林岳平坦言兄弟本來就很強「我們屬於被壓著打」

中職／林安可5棒改打2棒奏效 本季12轟穩居全壘打王

中職／林岳平肯定林安可致勝轟 認為猿隊失誤是最大關鍵

中職／林岳平找胡智爲談心 坦言牛棚損耗是最大隱憂

相關新聞

中職／江少慶手肘緊繃下二軍 26日接受檢查

富邦悍將隊昨天將王牌投手江少慶下放二軍，前一戰先發僅投1局就退場休息引人擔憂，總教練丘昌榮今天表示，江少慶手肘緊繃，明天...

LLB／亞太區次青少棒賽 新明5連勝晉冠軍戰

LLB亞太區次青少棒賽，桃園新明今天與菲律賓隊交手，投手群黃智煦、李承濬聯手，賞給對手8次三振，率隊以10比0、5局拿勝...

中職／陳傑憲爆料林益全搞笑 要為獅隊後輩製造娛樂

「神全」林益全今年回到台南老家球隊打球，在統一獅隊打了快半個球季，感受和過去富邦悍將隊不同氣氛，他說：「各隊球風不同，現...

中職／統一獅拚上半季封王 餅總：25日比賽很關鍵

中職統一獅隊上半季封王M3，但近4場僅贏1場，總教練林岳平坦言近一週本來就有預期較難打，也多次提到「今天比賽很關鍵」。獅...

中職／林岳平坦言兄弟本來就很強「我們屬於被壓著打」

中職上半季賽事已到最後一周，統一獅隊排名第1，領先味全龍、中信兄弟隊各3場勝差，獅隊總教練林岳平說：「今天對樂天桃猿隊之...

中職／林益全跑壘撲街列入「十大好糗」 高志綱妙語

野手林益全今年加盟統一獅隊跟著「變活潑」，林益全表示，每隊球風不一樣，22日比賽跑一壘半途「撲街」列入「十大好糗」，被獅...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦