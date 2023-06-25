中職／統一獅拚上半季封王 餅總：25日比賽很關鍵

中職統一獅隊上半季封王M3，但近4場僅贏1場，總教練林岳平坦言近一週本來就有預期較難打，也多次提到「今天比賽很關鍵」。獅隊外野手林安可因背部緊繃，今天右外野改李丞齡先發。

中華職棒統一獅隊上半季封王倒數，17日就先點亮上半季封王魔術數字7（M7），但戰績起伏，又在21日封王魔術數字熄滅，22日擊敗樂天桃猿隊、再度點亮上半季封王魔術數字4（M4），昨天雖然輸球，但因為味全龍隊、中信兄弟戰績牽動，封王魔術數字降為3（M3）。

獅隊上半季封王倒數，但今天賽前4場比賽僅拿1勝，總教練「大餅」林岳平表示，本來就有算過對戰，知道近一週與樂天桃猿、中信兄弟的對戰，都剛好會碰上對方排出最好的先發投手，對戰都是主力，打起來就是五五波，「失敗多的一方要拿下勝利就比較難」。

統一獅隊今天作客樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，獅隊派出洋投克維斯先發，桃猿隊先發投手則是本季首度先發出賽的王溢正，王溢正上一次先發出賽已經是2022年8月27日，對手也正是獅隊。

林岳平笑說，「好久沒有聽到王溢正這個名字了」，但也在受訪時多次強調，今天的比賽很關鍵，「我們自己要加油」。

獅隊外野手陳傑憲昨天守備時被隊友「肘擊」，當下視線模糊、提前退場休息，但休息過後沒有大礙，今天先發打1棒、守中外野，外野手林安可賽前練習過後回報背部緊繃，改由李丞齡先發打8棒、守右外野。