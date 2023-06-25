中職／林岳平坦言兄弟本來就很強「我們屬於被壓著打」

中職上半季賽事已到最後一周，統一獅隊排名第1，領先味全龍、中信兄弟隊各3場勝差，獅隊總教練林岳平說：「今天對樂天桃猿隊之戰很關鍵，我們自己要加油。」

獅隊上半季只剩最後5戰，其中3戰對決猿隊，另兩戰碰到富邦悍將隊，尤其後天移師嘉義市球場再戰猿隊，有機會成為封王戰，林岳平暫時保留先發投手人選，強調要看今天戰況變化再說。

獅猿戰賽前，林岳平被媒體問到後天先發投手，笑說：「可投的都是人選，明天會有答案，猿隊應會推出黃子鵬。」

獅隊上半季對戰龍隊10勝1和4敗，碰到兄弟卻是5勝10敗，林岳平表示，兄弟本來就很強，不只獅隊、也是各隊的頭號目標，他們不管戰局怎麼走，穩定性都不錯，獅隊對戰沒有優勢。

林岳平坦言，無法評論兄弟上半季表現，「我們屬於被壓著打，打不贏要怎麼評論？」