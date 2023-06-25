中職／王苡丞發芽中 對亞冠賽有期待

富邦悍將隊王苡丞「慢慢發育」中，球隊目前定位他在一壘、指定打擊，要仰賴他在打擊上的貢獻，而他也期許自己今年升上一軍後「不要再下去」，以好成績吸引年底亞冠賽總教練陳金鋒的目光。

王苡丞今年雖然較晚升上一軍，不過一上來就連續4場出賽敲安，其中3場都是雙安演出，7支安打已經是生涯3年來新高，王苡丞表示，目前成績有比預期的好，前兩年上來一軍會怕怕的，「今年比較敢去做。」

王苡丞7支安打裡有3支二壘安打，長打能力似乎不俗，今天也被排在先發指定打擊，總教練丘昌榮保持一貫態度，不希望給年輕球員太大關注，「長打需要有天分、體型的配合，不會特別要求，讓年輕球員自然發展就好。」

悍將目前一壘位置卡卡，王苡丞之外還有范國宸，丘總表示，王苡丞會是一壘、指定打擊、代打為主，范國宸也還能夠守三壘、外野，要視情況調整，「以球隊立場，當然希望每個位置都是強打者，中職交易不興盛，必須從內部尋找人選。」

王苡丞在一軍只守過一壘，二軍守過4場三壘多是代班，他表示，如果教練有要求，多練不同守位對自己是好事，但現階段自認在一壘也還不夠熟悉，「補位是沒問題，但一些臨場的隨機應變還不夠好。」