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中職／王苡丞發芽中 對亞冠賽有期待

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
富邦悍將隊王苡丞（右）。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊王苡丞（右）。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊王苡丞「慢慢發育」中，球隊目前定位他在一壘、指定打擊，要仰賴他在打擊上的貢獻，而他也期許自己今年升上一軍後「不要再下去」，以好成績吸引年底亞冠賽總教練陳金鋒的目光。

王苡丞今年雖然較晚升上一軍，不過一上來就連續4場出賽敲安，其中3場都是雙安演出，7支安打已經是生涯3年來新高，王苡丞表示，目前成績有比預期的好，前兩年上來一軍會怕怕的，「今年比較敢去做。」

王苡丞7支安打裡有3支二壘安打，長打能力似乎不俗，今天也被排在先發指定打擊，總教練丘昌榮保持一貫態度，不希望給年輕球員太大關注，「長打需要有天分、體型的配合，不會特別要求，讓年輕球員自然發展就好。」

悍將目前一壘位置卡卡，王苡丞之外還有范國宸，丘總表示，王苡丞會是一壘、指定打擊、代打為主，范國宸也還能夠守三壘、外野，要視情況調整，「以球隊立場，當然希望每個位置都是強打者，中職交易不興盛，必須從內部尋找人選。」

王苡丞在一軍只守過一壘，二軍守過4場三壘多是代班，他表示，如果教練有要求，多練不同守位對自己是好事，但現階段自認在一壘也還不夠熟悉，「補位是沒問題，但一些臨場的隨機應變還不夠好。」

二軍總教練陳金鋒在王苡丞上一軍前，曾提醒他保持在二軍時的相同做法，而年底亞洲職棒冠軍爭霸賽也是由陳金鋒領軍，王苡丞生涯最接近中華隊是2021年U18世界盃曾入選培訓隊，但培訓還沒開始就因疫情取消賽事，進入職棒後也期待有國際交流機會，「先把自己做好，有成績才會被看到。」

富邦悍將隊王苡丞。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊王苡丞。記者陳正興／攝影

陳金鋒 范國宸

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