中職／錡龍進度超快投完Live BP 本周先發準備好了

味全龍新洋投錡龍進度飛快，22日抵台、23日牛棚練投、今天進行Live BP，照此進度這周就可以先發，錡龍也說：「我準備好了，可以勝任這個任務。」

今天中午錡龍在天母棒球場進行實戰投打練習，他表示：「整體感覺不錯，尤其是經歷長途飛行後的第一次正式訓練，手臂狀況是好的，就差在中午的天氣確實有點炎熱，這點要去適應。」另外球隊守備訓練時，他也上場接了幾球調整。

錡龍今年在美國獨立聯盟保持出賽，來台後調整步調也很快，他表示，從美國到台灣中間有休息幾天，因此能夠加速進入軌道，目前都很順利，「如果教練團希望下周（27日起）讓我先發，我也可以勝任。」

來台看了幾場中職比賽，錡龍觀察到，台灣打者在調整的能力上很好，「這裡有很好的打者，會是我未來登板的挑戰，也希望自己面對這樣的張力可以勝任。」龍隊目前戰績排名第二，27日開始還有4場比賽。