中職／兄弟隊逆轉勝 打亂獅隊封王

統一獅隊的封王大業，確定要推遲了。昨天2：0的領先失守，遭中信兄弟隊以3：2逆轉帶走勝利，獅隊上半季封王魔術數字只靠味全龍隊輸球下修到Ｍ3，最快封王延後27日嘉義市之戰。

洲際球場進行的獅象大戰由外籍強投同場對壘，德保拉是先掉分的一方，林益全第3局在得點圈敲安、陳重羽第4局敲陽春砲，最終投6.2局失2分；布雷克則是先發5.1局失1分，第6局僅失1分，牛棚沒讓滿壘局面爆炸，卻撐不過第8局的危機。

面對邱浩鈞，張志豪、許基宏連兩棒安打開路，周思齊打向一壘方向，林益全接球後傳本壘來不及擋下追平分。福來喜展現教科書級的觸擊，推進二、三壘有人，獅隊故意保送代打的蘇緯達、對決江坤宇，以高飛犧牲打為兄弟再送回超前分。

此役若由獅隊贏球，將一舉讓兄弟及樂天桃猿隊「雙殺」出局，兄弟的逆轉勝讓劇本改寫。

在天母球場出賽的猿隊也很爭氣，陳克羿先發7局無失分，加上陳俊秀雙安、5打席全數上壘，終場以4：0擊敗龍隊，守住僅剩1的淘汰指數。

猿隊教頭曾豪駒對此表示，「不用去想那麼多，先把自己做好，這陣子戰績不好、出現很多瑕疵，選手只要把自己分內做好，就會有好的結果。」他也肯定陳克羿此役的好投，「前幾場在第一局狀況比較多，今天在進入狀況、好球率這部分有去做調整，可以看到他慢慢去從比賽中成長。」