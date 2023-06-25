快訊

距莫斯科僅200公里…瓦格納宣布撤軍「避免流血」 普亭感謝白俄總統斡旋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／兄弟隊逆轉勝 打亂獅隊封王

聯合報／ 記者陳宛晶／台北報導
中信兄弟隊周思齊第6局敲安送回第1分，追平分也與他的滾地球有關，幫助兄弟留在爭冠行列中。 圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊周思齊第6局敲安送回第1分，追平分也與他的滾地球有關，幫助兄弟留在爭冠行列中。 圖／中信兄弟隊提供

統一獅隊的封王大業，確定要推遲了。昨天2：0的領先失守，遭中信兄弟隊以3：2逆轉帶走勝利，獅隊上半季封王魔術數字只靠味全龍隊輸球下修到Ｍ3，最快封王延後27日嘉義市之戰。

洲際球場進行的獅象大戰由外籍強投同場對壘，德保拉是先掉分的一方，林益全第3局在得點圈敲安、陳重羽第4局敲陽春砲，最終投6.2局失2分；布雷克則是先發5.1局失1分，第6局僅失1分，牛棚沒讓滿壘局面爆炸，卻撐不過第8局的危機。

面對邱浩鈞，張志豪、許基宏連兩棒安打開路，周思齊打向一壘方向，林益全接球後傳本壘來不及擋下追平分。福來喜展現教科書級的觸擊，推進二、三壘有人，獅隊故意保送代打的蘇緯達、對決江坤宇，以高飛犧牲打為兄弟再送回超前分。

此役若由獅隊贏球，將一舉讓兄弟及樂天桃猿隊「雙殺」出局，兄弟的逆轉勝讓劇本改寫。

天母球場出賽的猿隊也很爭氣，陳克羿先發7局無失分，加上陳俊秀雙安、5打席全數上壘，終場以4：0擊敗龍隊，守住僅剩1的淘汰指數。

猿隊教頭曾豪駒對此表示，「不用去想那麼多，先把自己做好，這陣子戰績不好、出現很多瑕疵，選手只要把自己分內做好，就會有好的結果。」他也肯定陳克羿此役的好投，「前幾場在第一局狀況比較多，今天在進入狀況、好球率這部分有去做調整，可以看到他慢慢去從比賽中成長。」

兄弟 嘉義 天母

延伸閱讀

中職／獅又在牛棚失足 兄弟逆轉續命爭季冠軍還沒絕望

中職／獅隊挑新洋投少「水貨」？桃猿曾總：關鍵是適應

中職／全壘打大賽誰贏面大？江坤宇：除了我…

中職／全壘打大賽2隊缺席 江坤宇參戰許願大順風+彈球

相關新聞

中職／獅又在牛棚失足 兄弟逆轉續命爭季冠軍還沒絕望

輸球就跟上半季冠軍告別的一戰，中信兄弟隊展現韌性，落後了大半場，在第8局迎來轉機，從邱浩鈞手中攻下2分逆轉戰局，終場以3...

中職／陳克羿鋸斷龍隊3連勝 保住猿隊殘燭般淘汰指數1

3連勝的味全龍隊在今天踢到鐵板，遭樂天桃猿隊陳克羿7局好投封鎖，終場以0：4輸球；龍頭統一獅隊同日輸球，但靠第2的龍隊落...

中職／陳俊秀指定要的挑戰成功翻盤 「我不太會騙人」

樂天桃猿隊資深強打陳俊秀本季兩度下放二軍，今天在回歸的第一戰，敲出雙安、5打席都上壘，幫助猿隊以4：0擊敗味全龍隊，猿隊...

中職／林辰勳終結連25打數沒安打 閃過重生龍最慘紀錄

味全龍隊捕手林辰勳終結連29打席、25打數的「安打荒」，賽前教練對他的信心喊話：「辰勳，你可以的！」奏效，今天在第一打席...

日職／吳念庭先發扛5棒敲1安 樂天女孩探班宋家豪

日職西武獅隊好手吳念庭昨天升上一軍，今天獲得先發機會，4打數敲出1支安打；同場樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪則沒有出賽。西武...

中職／還在試穿就看總仔球衣飛過來 陳晨威當「一日龍貓」

忘了帶自己的「98」號球衣，陳晨威昨天穿上總教練曾豪駒的「99」號戰袍上陣，今天賽前面對媒體採訪還先總仔「附身」，一開頭...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦