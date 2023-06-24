中職／陳俊秀指定要的挑戰成功翻盤 「我不太會騙人」

樂天桃猿隊資深強打陳俊秀本季兩度下放二軍，今天在回歸的第一戰，敲出雙安、5打席都上壘，幫助猿隊以4：0擊敗味全龍隊，猿隊總教練曾豪駒談到他的表現，也是第一句話就直呼：「他回來了！」這次上來感覺整個人都不一樣，接下來的課題是延續。

陳俊秀去年陷入低潮年，蔓延至本季未見好轉，4月、5月各一次被降下二軍，今天選手異動，降下楊晉豪、升上陳俊秀，且擔任先發一壘手、第5棒，繳出好表現。

陳俊秀單場5次上壘，面對龍隊洋投鋼龍，第4局由他先敲二壘打，梁家榮打向一壘方向的滾地球，一壘手拿莫．伊漾接球後傳三壘，陳俊秀原先被判出局，但他堅決要挑戰，也經由重播後翻盤，認證他靈巧閃過觸殺、安全上壘，拿莫．伊漾的傳球也記上一次失誤，後續宋嘉翔二壘安打、陳晨威內野安打各添1分打點。

曾豪駒指出，「選手的直覺是最重要的，遵照選手的想法，那的確是整場的一個關鍵。」陳俊秀也的確很篤定，一問到這個play就直率回應，「對啊！我感覺是沒有碰到，我不太會騙人啊！說沒有，重播有的話，下次裁判就不相信你了。」

陳俊秀本季先前在一軍出賽10場，累積25打席、17打數只有1安打，打擊率僅0.059；今天一戰安打數就超過前10場，陳俊秀透露，在二軍期間做了很多嘗試，包括打擊教練和一、二軍兩位教頭都給了很多建議，最主要是身體的連動部分，「之前連動沒有那麼好，所以下去有跟打擊教練、振總一起去討論，嘗試滿多東西，給的建議都有去嘗試，找到適合的東西。」