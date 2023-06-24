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中職／陳克羿鋸斷龍隊3連勝 保住猿隊殘燭般淘汰指數1

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
陳克羿先發7局無失分。圖／樂天桃猿隊提供
陳克羿先發7局無失分。圖／樂天桃猿隊提供

3連勝的味全龍隊在今天踢到鐵板，遭樂天桃猿隊陳克羿7局好投封鎖，終場以0：4輸球；龍頭統一獅隊同日輸球，但靠第2的龍隊落敗，上半季封王魔術數字仍下修M3，猿隊則是保住僅剩1的淘汰指數。

龍隊由洋投鋼龍先發，兩度挨強襲球仍續留場上，最終先發5.2局共用102球，被敲7安打、失2分（無責失），送出8次三振。

鋼龍的失分出現在第4局，陳俊秀先敲二壘打，梁家榮打向一壘方向的滾地球，一壘手拿莫．伊漾接球後傳三壘，陳俊秀原先被判出局，經過挑戰後認證他靈巧閃過觸殺、安全上壘，拿莫．伊漾的傳球也記上一次失誤，後續宋嘉翔二壘安打、陳晨威內野安打各添1分打點。

陳克羿前一場先發已是6月7日，對龍隊先發4局失7分，今天再度對壘翻轉當時的失利，強勢繳出一場好投，7局僅用88球，被敲3安打、無失分，取得本季第4勝。

曾豪駒指出，陳克羿前幾場在第一局狀況比較多，「今天在進入狀況、好球率這部分有去做調整，這是一個可以看到他慢慢去從比賽中成長的點。」

儘管比賽中間經過雨勢中斷約半小時，陳克羿繼續站上投手丘，曾豪駒透露，「那時有考慮換投，但他說自己一直有在準備，想再投第七局，雖然有亂流，但還是有把狀況解決。」

此外，陳俊秀今年兩度被降下二軍，今天重返前線，擔任先發一壘手、第5棒，5打席全數上壘、敲出2安打，展現在二軍修煉有成的擊球率、長打率。

陳俊秀 曾豪駒

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