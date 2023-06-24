中職／獅又在牛棚失足 兄弟逆轉續命爭季冠軍還沒絕望

輸球就跟上半季冠軍告別的一戰，中信兄弟隊展現韌性，落後了大半場，在第8局迎來轉機，從邱浩鈞手中攻下2分逆轉戰局，終場以3：2擊敗統一獅隊。

兄弟賽前淘汰指數只剩2，由於與排名第一的獅隊直接對戰，若輸球將歸零，確定無緣爭取上半季冠軍，唯有贏球續命一途。

此戰由兩位外籍強投同場交鋒，德保拉先發6.2局失2分，第3局林益全在得點圈敲安為獅隊首開紀錄，第4局則是挨了陳重羽的陽春砲。

布雷克前5局力保不失，第6局接連被詹子賢、許基宏、周思齊敲出安打，先丟掉1分，後續再保送福來喜，留下滿壘局面交給江承峰，面對岳東華先飆出關鍵三振，江坤宇打向中外野進手套，成功化解滿壘危機，幫助布雷克以5.1局被敲5安打、失1分收工。

兄弟第8局面對邱浩鈞發動猛攻，張志豪、許基宏連兩棒安打開路，周思齊打向一壘方向，林益全接球後傳本壘來不及擋下追平分。兄弟的進攻還沒結束，福來喜展現教科書級的觸擊，推進二、三壘有人，獅隊故意保送代打的蘇緯達、對決江坤宇，以高飛犧牲打為兄弟再送回超前分。

呂彥青把關9局守成，兄弟逆轉贏球後，仍保有爭取上半季冠軍的機會。