快訊

北市驚傳機械停車塔「連人帶車」墜B3 警消搶救中

嚇到孩子？ 「無辜網紅大雁」被遊客一腳踢斷脖子慘死

中職／獅又在牛棚失足 兄弟逆轉續命爭季冠軍還沒絕望

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
布雷克先發5.1局失1分，因牛棚砸鍋無緣奪勝。圖／統一獅隊提供
布雷克先發5.1局失1分，因牛棚砸鍋無緣奪勝。圖／統一獅隊提供

輸球就跟上半季冠軍告別的一戰，中信兄弟隊展現韌性，落後了大半場，在第8局迎來轉機，從邱浩鈞手中攻下2分逆轉戰局，終場以3：2擊敗統一獅隊。

兄弟賽前淘汰指數只剩2，由於與排名第一的獅隊直接對戰，若輸球將歸零，確定無緣爭取上半季冠軍，唯有贏球續命一途。

此戰由兩位外籍強投同場交鋒，德保拉先發6.2局失2分，第3局林益全在得點圈敲安為獅隊首開紀錄，第4局則是挨了陳重羽的陽春砲。

布雷克前5局力保不失，第6局接連被詹子賢、許基宏周思齊敲出安打，先丟掉1分，後續再保送福來喜，留下滿壘局面交給江承峰，面對岳東華先飆出關鍵三振，江坤宇打向中外野進手套，成功化解滿壘危機，幫助布雷克以5.1局被敲5安打、失1分收工。

兄弟第8局面對邱浩鈞發動猛攻，張志豪、許基宏連兩棒安打開路，周思齊打向一壘方向，林益全接球後傳本壘來不及擋下追平分。兄弟的進攻還沒結束，福來喜展現教科書級的觸擊，推進二、三壘有人，獅隊故意保送代打的蘇緯達、對決江坤宇，以高飛犧牲打為兄弟再送回超前分。

呂彥青把關9局守成，兄弟逆轉贏球後，仍保有爭取上半季冠軍的機會。

許基宏 周思齊

延伸閱讀

中職／江坤宇6月超猛打 助兄弟脫離無助困境

中職／全壘打大賽誰贏面大？江坤宇：除了我…

中職／全壘打大賽2隊缺席 江坤宇參戰許願大順風+彈球

中職／岳東華開轟帶動氣勢 江坤宇3安猛打、連13戰安打

相關新聞

中職／獅又在牛棚失足 兄弟逆轉續命爭季冠軍還沒絕望

輸球就跟上半季冠軍告別的一戰，中信兄弟隊展現韌性，落後了大半場，在第8局迎來轉機，從邱浩鈞手中攻下2分逆轉戰局，終場以3...

中職／林辰勳終結連25打數沒安打 閃過重生龍最慘紀錄

味全龍隊捕手林辰勳終結連29打席、25打數的「安打荒」，賽前教練對他的信心喊話：「辰勳，你可以的！」奏效，今天在第一打席...

日職／吳念庭先發扛5棒敲1安 樂天女孩探班宋家豪

日職西武獅隊好手吳念庭昨天升上一軍，今天獲得先發機會，4打數敲出1支安打；同場樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪則沒有出賽。西武...

中職／還在試穿就看總仔球衣飛過來 陳晨威當「一日龍貓」

忘了帶自己的「98」號球衣，陳晨威昨天穿上總教練曾豪駒的「99」號戰袍上陣，今天賽前面對媒體採訪還先總仔「附身」，一開頭...

中職／陳俊秀擊球率、長打率有提升 曾總：期待的重砲

樂天桃猿隊距離上半季淘汰只剩最後一步，今天重新升上老將陳俊秀，總教練曾豪駒期望他找回砲管，「畢竟他也是球隊期待的重砲。」

中職／暫停=劉基鴻不安份時間？郭勝安從第一次就淡定

味全龍隊三壘手劉基鴻與投手教練郭勝安的投手丘上互動，成為龍隊比賽的醍醐味，對於子弟兵時不時啃一口、捏一把，早已習以為常，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦