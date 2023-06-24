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小馬青棒／亞太區比賽26日開打 穀保首戰對上日本

中央社／ 台北24日電
新北市穀保家商青棒隊取得2023年小馬聯盟帕馬級亞太區青棒錦標賽代表權，24日啟程赴日本準備參賽，將力拚世界賽門票。（穀保家商青棒隊提供）中央社
新北市穀保家商青棒隊取得2023年小馬聯盟帕馬級亞太區青棒錦標賽代表權，24日啟程赴日本準備參賽，將力拚世界賽門票。（穀保家商青棒隊提供）中央社

新北市穀保家商青棒隊取得今年小馬青棒代表權，今天啟程赴日本參賽，亞太區比賽26日開打，新北穀保首日將接連與地主日本隊、菲律賓隊交手，力拚世界賽門票。

2023年美國小馬聯盟（PONY）帕馬級亞太區青棒錦標賽將於26日在日本福島開打，台灣此次由新北市穀保家商青棒隊取得代表權，由國家隊率隊資歷豐富的總教練周宗志領軍，陣中游擊手劉俊緯今年畢業也將投入中職選秀是今年高中球員中評價很高的游擊手。

亞太區參賽球隊為台灣、日本、菲律賓，26日預賽開打每隊都是一日2戰，新北穀保開幕首戰與地主日本隊交手，下午將與菲律賓隊交手。

預賽取得2勝的球隊為種子籤，決賽採雙敗淘汰賽制，冠軍預計30日出爐，冠軍隊取得世界賽門票。台灣去年由桃園平鎮高中取得代表權，並在世界賽中拿下冠軍。

新北穀保此次要力拚亞太區冠軍、前進世界賽，穀保隊史曾於2007年打入小馬青棒世界賽，那屆在世界賽拿下亞軍。

穀保家商 小馬青棒

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