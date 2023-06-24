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日職／吳念庭先發扛5棒敲1安 樂天女孩探班宋家豪

中央社／ 台北24日電
吳念庭。記者余承翰／攝影 余承翰
吳念庭。記者余承翰／攝影 余承翰

日職西武獅隊好手吳念庭昨天升上一軍，今天獲得先發機會，4打數敲出1支安打；同場樂天金鷲隊的台灣投手宋家豪則沒有出賽。西武在高橋光成先發好投下，以1比0擊敗樂天。

吳念庭在季初時於一軍出賽較不固定，在5月19日被下放二軍調整狀況，直到6月在二軍打擊手感火燙，一度連3場演出猛打賞，好表現因此被球團看到，在21日與中村剛也、蛭間拓哉一起向一軍報到，並於昨天升上一軍，不過昨天沒有出賽機會。

西武隊今天作客東北樂天金鷲隊主場的賽事，吳念庭先發打第5棒、擔任三壘手，2局上擊出游擊方向滾地球出局，4局上遭到三振，不過6局上在壘上有人時敲出一壘安打，8局上則是遭到三振。總計吳念庭此役4打數敲出1支安打，目前一軍打擊率2成25。

此戰西武隊先發投手高橋光成用110球投滿8局，僅被敲出4支安打，出現3次四死球，投出3次三振，沒有失分；增田達至也後援1局無失分，一起完封樂天打線。西武則是在5局上靠著岸潤一郎轟出陽春砲，終場以1比0擊敗樂天，高橋光成奪下勝投。

另外，樂天的台灣投手宋家豪今天沒有出賽，不過中職樂天桃猿隊的啦啦隊樂天女孩Yuri、十元及琳妲受東北樂天金鷲隊邀請，23日到25日在仙台連續3天演出，今天也特別帶上伴手禮探班宋家豪。

樂天金鷲 西武獅

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