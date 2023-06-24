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棒球／杜禹鋒U18藍白賽1安1盜 二壘守備預判能力佳

中央社／ 桃園24日電
杜禹鋒。中央社記者謝靜雯攝 中央社
杜禹鋒。中央社記者謝靜雯攝 中央社

U18世界盃棒球賽培訓隊藍白對抗賽首戰，台東體中杜禹鋒今年畢業也將挑戰中職選秀，今天單場1安1盜壘，台灣隊總教練吳柏宏稱讚他「會玩球」，內野的預判佳，可能的安打球常被沒收。

U18世界盃棒球賽培訓隊今天起將安排9場藍白對抗賽，今天首戰在樂天桃園棒球場舉行，台東體中內野手杜禹鋒被分在白隊，今天先發打2棒、守二壘，1局敲出安打，3局靠著失誤上壘、盜壘成功，再靠著隊友安打跑回分數。

吳柏宏稱讚杜禹鋒會玩球，過去帶母隊時就常常對戰碰到，「之前觀察就有發現，蠻多時候可以是安打的球，都會被他攔到」，這代表他會觀察投手配球，預判球打出去的位置，知道怎麼提前位移，「是頭腦不錯的球員」。

今天藍隊的二壘手是平鎮高中的張趙紘，單場2安貢獻2分打點，另外有選到1次四壞保送，吳柏宏表示，兩人是不同類型的二壘手。

吳柏宏解釋，就內野守備來說，杜禹鋒靈活性比較高，也比較有優勢，張趙紘是長打型的內野手，每個人有不同的優勢，也不見得每個人都要當強打者，如何有效運用每個打者的的習性和特質、安排棒次，才可以讓得分效率更好。

棒球 平鎮高中

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