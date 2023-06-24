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中職／霍爾傷情很難說明 王溢正「先投」扛625關鍵戰役

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊洋投霍爾。圖／聯合報系資料照
樂天桃猿隊洋投霍爾。圖／聯合報系資料照

統一獅隊至今天賽前上半季封王魔術數字M4，最快將在明天桃園球場拋下彩帶，樂天桃猿隊明天一戰先發重任交給誰？總教練曾豪駒表示，會讓王溢正「先投」，洋投霍爾則是再度傳出身體不適。

味全龍隊近期3連勝，增加獅隊在本周登基的難度，若想明天在桃園封王，需要自己今天擊敗中信兄弟隊、明天擊敗猿隊，且龍隊今天輸給猿隊、明天輸給富邦悍將隊。

猿隊本周先發投手已經依序推出黃子鵬、雷法、曾仁和，以及今天的陳克羿，而上周負責最後一場先發的洋投霍爾，已在昨天被下放二軍。

對於霍爾的傷情，曾豪駒表示，「霍爾這兩天練習時，身體上有點不舒服，感覺好像有點被壓迫到、手沒感覺，這個很難說明，可能還要經過檢查才知道，現在還不知道詳細病症。」

霍爾的傷情，讓明天一戰頓失先發投手，曾豪駒說：「沒有先發投手，就找先投投手，找有經驗的。」隨後鬆口會是王溢正。

猿隊新洋投道博格雖早已抵台且已進牛棚，但20日才送工作證申請，目前仍在審核中，剛好遇到端午連假，還不會那麼快完成申請。

曾豪駒 王溢正 樂天桃猿

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