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MiLB／鄭宗哲升上小聯盟2A首戰 2保送貢獻1打點

中央社／ 台北24日電
鄭宗哲。 報系資料照
鄭宗哲。 報系資料照

旅美匹茲堡海盜隊台灣野手鄭宗哲本季在小聯盟高階1A打出好表現，表現獲肯定、升上小聯盟2A，今天2A首場出賽，雖然安打沒有開張，但有選到2次保送、貢獻1分打點。

匹茲堡海盜隊台灣野手鄭宗哲今天開季從小聯盟高階1A出發，本季目前為止本季在高階1A出賽57場，總計敲出66支安打，包括9發全壘打，也有9支三壘打，跑出13次盜壘成功，打擊率3成08，在台灣時間23日升上2A。

海盜隊2A今天與巴爾的摩金鶯2A交手，鄭宗哲先發打2棒、守二壘，鄭宗哲1局下吞下三振，2局下敲出二壘方向平飛球出局，4局下球隊4比0領先、壘上有人時敲出高飛犧牲打，送回球隊第5分，6局下選到四壞保送上壘。

鄭宗哲8局下再選到四壞保送上壘，延長10局下吞下三振，今天總計3打數沒有敲出安打，選到2次四壞保送、有2次三振，貢獻1分打點。

今天比賽9局打完兩隊6比6僵持不下，延長賽10局上，金鶯隊靠著故意四壞保送、羅茲（John Rhodes）適時安打送回致勝分，海盜隊10局下沒能追回分數，終場以6比7吞敗。

鄭宗哲 海盜

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