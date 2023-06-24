MiLB／鄭宗哲升上小聯盟2A首戰 2保送貢獻1打點
旅美匹茲堡海盜隊台灣野手鄭宗哲本季在小聯盟高階1A打出好表現，表現獲肯定、升上小聯盟2A，今天2A首場出賽，雖然安打沒有開張，但有選到2次保送、貢獻1分打點。
匹茲堡海盜隊台灣野手鄭宗哲今天開季從小聯盟高階1A出發，本季目前為止本季在高階1A出賽57場，總計敲出66支安打，包括9發全壘打，也有9支三壘打，跑出13次盜壘成功，打擊率3成08，在台灣時間23日升上2A。
海盜隊2A今天與巴爾的摩金鶯2A交手，鄭宗哲先發打2棒、守二壘，鄭宗哲1局下吞下三振，2局下敲出二壘方向平飛球出局，4局下球隊4比0領先、壘上有人時敲出高飛犧牲打，送回球隊第5分，6局下選到四壞保送上壘。
鄭宗哲8局下再選到四壞保送上壘，延長10局下吞下三振，今天總計3打數沒有敲出安打，選到2次四壞保送、有2次三振，貢獻1分打點。
今天比賽9局打完兩隊6比6僵持不下，延長賽10局上，金鶯隊靠著故意四壞保送、羅茲（John Rhodes）適時安打送回致勝分，海盜隊10局下沒能追回分數，終場以6比7吞敗。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言