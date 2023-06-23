中職／鄭浩均7保送還是贏 江少慶投1局傷退獨占敗投王

鄭浩均控制得了富邦悍將隊的安打數，卻控制不了自己的保送，今天的7次保送險些釀禍， 蔡齊哲接手投球2局為他踩住煞車，幫助中信兄弟隊以4：2擊敗悍將；悍將先發投手江少慶只投1局傷退，悍將未能扭轉他退場時的落後局面，最終吞下獨居敗投王的第7敗。

鄭浩均先發5局被敲4安打、送出6次三振，但同時也有多達7次保送，為自己帶來多次危機，第5局在兩出局後連投3保送，滿壘之際面對辛元旭賞出三振，第6局再出現2保送、1安打，在滿壘時被換下場，蔡齊哲接手後丟掉2分算在鄭浩均帳上，最終先發5局失2分打卡。

蔡齊哲續投7局演出三上三下，中繼2局僅面對6人次，拿下本季第12個中繼點繼續在榜上領先，也獲選為單場MVP。

江少慶進入6月後的投球動盪，此役先發只投1局、21球，首局岳政華敲安後，接連靠盜壘、暴投推進至三壘，詹子賢以高飛犧牲打首開紀錄，局間就疑似不適、驚動防護員上丘關心，第2局因右肘肌肉緊繃未繼續站上投手丘，以1局失1分收工。

郭俊麟第2局起接手，兄弟5局下二、三壘有人時，王威晨打向中外野方向，林哲瑄撲接不成，形成一支二壘打、帶有2分打點，岳政華補上德州安打，再為兄弟添分，郭俊麟中繼3.1局失3分。

江少慶最終吞下本季第7敗，為聯盟最多敗投手，肯特、陳仕朋、余謙以6敗並列第2。悍將從2018年起就壟斷聯盟敗投王，包括2018年伍鐸10敗（與羅里奇並列）、2019年伍鐸12敗、2020年羅力11敗、2021年陳仕朋12敗、2022年范米特14敗。