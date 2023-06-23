中職／唯一洋投還沒投 龍隊靠本土先發本周已3連勝

唯一洋投本周還沒上場，味全龍隊靠本土先發撐得住，今天吳俊杰先發5局失1分（無責失），加上全隊13支安打串聯，終場以7：5擊敗樂天桃猿隊；龍隊這波3連勝先發投手林子昱、郭郁政、吳俊杰，全數投5局以上、失2分以下。

猿隊由曾仁和先發，投4局已用99球，被亂棒掃出10安打、失7分（責失6分）。

曾仁和第1局單局出現3次保送釀禍，所失分數就是在滿壘時保送林孝程；投到3局再遇亂流，龍隊靠2安打、1失誤攻占滿壘，張祐銘的安打掃回1分，蔣少宏繼續在滿壘時敲出二壘打清壘，龍隊單局灌進4分，吉力吉撈．鞏冠第4局再敲兩分砲，擴大為7：0領先。

吳俊杰先發5局被敲4安打、失1分（無責失），前5局未失分，第6局續投被連敲2安打，加上外野失誤，留下二、三壘有人換投，呂詠臻接手，楊晉豪的內野滾地球為猿隊破蛋。

王維中把關的第9局只取得1個出局數，被敲3安打、先掉2分，逼出終結者林凱威登板，林泓育揮出二壘打一棒再掃回2分，戰局轉眼從1：7變5：7，嚇出龍營一身冷汗。