中職／唯一洋投還沒投 龍隊靠本土先發本周已3連勝

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
吉力吉撈．鞏冠敲出兩分砲。記者許正宏／攝影
吉力吉撈．鞏冠敲出兩分砲。記者許正宏／攝影

唯一洋投本周還沒上場，味全龍隊靠本土先發撐得住，今天吳俊杰先發5局失1分（無責失），加上全隊13支安打串聯，終場以7：5擊敗樂天桃猿隊；龍隊這波3連勝先發投手林子昱、郭郁政、吳俊杰，全數投5局以上、失2分以下。

猿隊由曾仁和先發，投4局已用99球，被亂棒掃出10安打、失7分（責失6分）。

曾仁和第1局單局出現3次保送釀禍，所失分數就是在滿壘時保送林孝程；投到3局再遇亂流，龍隊靠2安打、1失誤攻占滿壘，張祐銘的安打掃回1分，蔣少宏繼續在滿壘時敲出二壘打清壘，龍隊單局灌進4分，吉力吉撈．鞏冠第4局再敲兩分砲，擴大為7：0領先。

吳俊杰先發5局被敲4安打、失1分（無責失），前5局未失分，第6局續投被連敲2安打，加上外野失誤，留下二、三壘有人換投，呂詠臻接手，楊晉豪的內野滾地球為猿隊破蛋。

王維中把關的第9局只取得1個出局數，被敲3安打、先掉2分，逼出終結者林凱威登板，林泓育揮出二壘打一棒再掃回2分，戰局轉眼從1：7變5：7，嚇出龍營一身冷汗。

戰績排名第2的龍隊，是目前最有機會威脅統一獅隊王座的隊伍，而今天贏球後取得3連勝，3戰本土先發投手全數都有好投，更是本土先發連續第5場投5局以上、失2分以下。

味全龍隊先發投手吳俊杰投5局失1分（無責失）。記者許正宏／攝影
味全龍隊先發投手吳俊杰投5局失1分（無責失）。記者許正宏／攝影
味全龍、樂天桃猿隊首局本壘攻防戰，左外野手陳晨威助殺擋下1分。記者許正宏／攝影
味全龍、樂天桃猿隊首局本壘攻防戰，左外野手陳晨威助殺擋下1分。記者許正宏／攝影

曾仁和 樂天桃猿

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