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中職／失誤變桃猿特產 本季已7場3失誤以上5隊最扯

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊本季第7場單場3次失誤以上。記者許正宏／攝影
樂天桃猿隊本季第7場單場3次失誤以上。記者許正宏／攝影

失誤儼然成為樂天桃猿隊本季特產，今天在天母球場打完5局，已經3次失誤，已是他們本季第7場單場3次失誤以上的比賽。

猿隊本季不僅投手陣容漏洞百出，守備更成最大罩門，今天捕手宋嘉翔先是傳二壘傳到外野，一壘手廖健富、二壘手馮健庭也相繼發生暴傳，才5局打完，已經發生3次失誤，也是連2場單場3失誤。

攤開本季單場3失誤以上清單，猿隊今天已是第7場，富邦悍將、味全龍隊都是4場，統一獅、中信兄弟隊各2場。

猿隊上半季已累積73次失誤，追平去年味全龍隊的上半季失誤數，若以採用120場賽季的2009年起算，上半季最多失誤數為2010年La New熊隊的89次失誤。

上半季最多失誤（採用120場賽季的2009年起）

2010 La New熊 89

2009 兄弟象 82

2009 La New熊 81

2010 統一獅 81

2011 興農牛 77

2016 中信兄弟 77

2020 樂天桃猿 77

2018 中信兄弟 73

2022 味全龍 73

2023 樂天桃猿 73（累積中，截至6/23之戰5局打完）

樂天桃猿 中信兄弟 味全龍

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