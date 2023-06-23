中職／失誤變桃猿特產 本季已7場3失誤以上5隊最扯

失誤儼然成為樂天桃猿隊本季特產，今天在天母球場打完5局，已經3次失誤，已是他們本季第7場單場3次失誤以上的比賽。

猿隊本季不僅投手陣容漏洞百出，守備更成最大罩門，今天捕手宋嘉翔先是傳二壘傳到外野，一壘手廖健富、二壘手馮健庭也相繼發生暴傳，才5局打完，已經發生3次失誤，也是連2場單場3失誤。

攤開本季單場3失誤以上清單，猿隊今天已是第7場，富邦悍將、味全龍隊都是4場，統一獅、中信兄弟隊各2場。

猿隊上半季已累積73次失誤，追平去年味全龍隊的上半季失誤數，若以採用120場賽季的2009年起算，上半季最多失誤數為2010年La New熊隊的89次失誤。