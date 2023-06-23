中職／樂天桃猿守備頻失誤 上下半季空檔加強訓練

中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊本季守備頻出狀況，總教練曾豪駒今天表示，守備確實是今年困擾問題，但無法一下子解決，會利用上、下半季空檔加強訓練，找出問題在哪並修正。

截至目前桃猿團隊守備率9成66是各隊最低，出賽52場已70次失誤，且昨天前2局就3次失誤，導致統一7-ELEVEn獅隊大量得分，桃猿先發投手雷法（ElianLeyva）僅投2局，被敲10支安打，失8分僅含2責失。

曾豪駒表示，雷法昨天看起來沒像前幾場那麼好，失投球較多，全隊守備也有瑕疵。

失誤部分，曾豪駒說，一旦發生就會被放大檢視，場上沒人想失誤，但守備數據確實是今年很困擾的問題，也想解決，但無法一下子解決，要慢慢讓大家在場上找回信心。

心態部分，曾豪駒表示，球員有可能是緊張導致身體緊繃、也可能是漫不經心，但其實這算是同一種問題。心態上會告訴選手可怎麼做，但上場的是選手，其他部分就是期待選手專注。

上半季進入尾聲，下半季開打前有約10天休兵，曾豪駒說，會利用這段時間調整，進行類似春訓的訓練，著重守備，找到缺失並修正較重要，畢竟賽季中可做的事很有限，大部分是心理或節奏調整。