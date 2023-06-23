中職／桃猿外野手林政華升一軍 有手寫筆記「法寶」

中職樂天桃猿隊今天將21歲的外野手林政華拉上一軍，進職棒第4年的他表示，自己透過手寫筆記的習慣，一年一年在進步，透露這是他的「法寶」，記錄每一天的感受及技巧。

桃猿總教練曾豪駒今天表示，由於郭嚴文在上星期揮棒時左手拇指扭到，因此先讓他下二軍休息。至於選擇拉上外野手林政華，曾豪駒則說：「他這陣子表現突出、大幅度成長，守備、打擊上都有顯著進步，讓他上來表現一下，藉由這個機會看能不能尋找可用的選手。」

林政華也表示，自己最近狀況、整體感覺都不錯。林政華是在2020年季中選秀以桃猿隊第4指名加入職棒，他指出，進職棒後一年一年都有在進步，「我不會太在意成績，但每天都會有手寫筆記的習慣，記錄每一天感受，或是做這個play的狀況。」

談到手寫筆記的習慣，林政華指出，剛進職棒時曾被教練劉榮華帶到，他說要養成做筆記的習慣，「那本算是我的法寶，比如說短打技巧、盜壘技巧、外野手該具備什麼條件，都有寫在裡面，有時候（腦袋）比較空白時翻一翻，就會找到解答，讓自己不會在空白狀態那麼久。」

林政華是在昨晚才接到升一軍通知，談到自己的心情，他說：「就是把自己準備好，等一個機會，現在已經跟剛進來時的感覺不一樣，不像之前會有緊張感、興奮感，初體驗的感覺；現在知道自己要做什麼，準備好了的感覺。」