中職／近1個月出賽量全聯盟牛棚之冠 呂詠臻注重「一致性」

味全龍隊投手呂詠臻近一個月在一軍的出賽量，並列全聯盟後援投手最多，與去年擔任先發時截然不同的出賽模式，備戰上也有很大差異，他已悟出心法，「告訴自己，不管幾局、什麼角色，上去就是做自己最擅長的事，就是投球。」

呂詠臻去年在二軍以先發投手維持出賽，今年以牛棚角色進入一軍，從5月19日重返一軍的那一天起算，他在這段期間出賽16.1局，與樂天桃猿隊終結者豪勁並列全聯盟後援投手最多。

「去年以先發調整，知道自己在禮拜幾、幾點幾分上場，對上誰，這些都是可以準備的，但今年很不一樣。」呂詠臻坦言，起初也是需要適應，「慢慢會比較知道自己定位，有比較習慣，就是隨時保持備戰。」

他說重點是心態的保持，維持一致性的登板，「上了場就是盡全力，就算長中繼，真的沒力了，教練也都知道，還會有下一個投手準備。」聽聞近一個月出賽量為全聯盟最多，讓他嚇一跳，也不諱言疲憊的感覺多少會有，「但我覺得我在這個賽季學到最多的，就是恢復。」

呂詠臻近期的出賽還有一點掀起討論，就是越來越飄逸的長髮，隨著天氣變熱，讓許多球迷都好奇不熱嗎？今天帶著剛剪的頭髮亮相，他也澄清並非對長髮有執著，「中間就想去剪，但一直在移動，剛好昨天有時間。」他坦言早就被自己的頭髮熱到，「比較悶熱時，頭髮一長、汗水也比較多。」