日職／吳念庭正式回一軍 西武獅官方推特發布影片

日本職棒今天公布球員異動消息，旅日好手吳念庭確定登上一軍，他也錄製一段影片，宣告自己強勢回歸。

西武這次有3名球員上一軍，包括吳念庭、中村剛也、外野手蛭間拓哉。吳念庭5月19日被降下二軍後手感逐漸加溫，6月至今12場出賽10場敲安，合計45打數敲出23支安打，單月打擊率來到5成11，二軍打擊率也飆升3成79。

西武球團稍早在推特發布吳念庭回歸一軍向球迷喊話的影片，吳念庭希望自己能成為球隊的戰力，會努力爭取勝利讓球迷開心。日本球迷也紛紛在貼文留言區留言，「我等你很久了」、「吳念庭 加油」。