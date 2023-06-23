中職／獅隊挑新洋投少「水貨」？桃猿曾總：關鍵是適應

統一獅隊勝騎士空降防禦率王，在6月投出4勝、防禦率0.65，儼然已是單月投手MVP最大熱門，樂天桃猿隊昨天敗在他的手下，總教練曾豪駒也說確實如影片中看到的那麼好，談到獅隊近年找洋投甚少「踩雷」，曾豪駒認為適應能力是最大關鍵。

勝騎士昨天首度出戰猿隊，繳出7局失1分（無責失）好投，面對4隊都已投過一輪，本季累積7勝1敗、防禦率1.48，獅隊目前已賽54場，他的投球局數54.2局讓他空降防禦率王寶座，明天在獅隊出賽第55場後將暫時退出榜外。

曾豪駒指出，「勝騎士的確是好投手，整體控制能力都像影片中看到的優異，但也是第一場對戰，後面還會有機會碰到，想辦法去突破他的投球。」

獅隊從2020年奪冠班底的3大洋投布雷克、猛威爾、泰迪開始，近年找陌生面孔的洋投幾乎不踩雷，包括去年羅昂、今年勝騎士都投出宰制級的成績，其餘曾效力過獅隊的新洋投如飛利士、克維斯、柯瑞也都算堪用。

曾豪駒認為，「現在每隊洋投管道應該都差不多，就是看各自需求、選擇哪一種，洋將有時就是來台灣後的適應力，像是對天氣的適應，有的可能比較不耐熱，不然球隊會想簽的應該是都有一定實力，既然可以在國外有好的表現，就是看能不能在台灣呈現出好的數據。」