中職／勝利妖精在台失靈！李多慧登板應援樂天戰績2勝10敗

韓籍啦啦隊女神李多慧過去在韓職起亞虎隊擁有「勝利妖精」美名，2022年她有應援的比賽勝率高達58.43%，比起亞虎本身49%高上許多。不過李多慧本季加入樂天女孩後，她目前應援12場比賽，樂天桃猿隊竟只有2勝10敗。

李多慧首度來台應援時，桃猿連輸味全龍隊3場。她5月3日再度登台應援時，桃猿靠著廖健富的再見全壘打險勝富邦悍將隊，隔天面對中信兄弟隊以11比6大勝，但6日碰上龍隊又以5比8輸球。

5月底李多慧應援5場，桃猿先以3比6不敵兄弟，再以0比2輸給富邦，接著對統一獅隊連輸3場。昨天李多慧暌違近1個月再度登場，桃猿又以1比10不敵獅隊。總計這12場比賽，桃猿2勝10敗，總共丟掉69分，只得到34分。

桃猿本季主場戰績9勝15敗2和，居5隊之末。值得一提的是，本季悍將和兄弟主場戰績也不到5成，都是10勝16敗1和。