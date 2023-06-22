中職／林安可5棒改打2棒奏效 本季12轟穩居全壘打王

統一獅隊重砲林安可從5棒調上2棒，今天對樂天桃猿隊首局就轟出兩分砲，成為致勝一擊，他說：「棒次改變沒差，最重要是掌控自己，不然打什麼棒次都一樣。」

獅隊今天在桃園球場狂揮19支安打，陳傑憲生涯第21次單場4安，林安可、陳鏞基、陳重羽都是3安，重創猿隊洋投雷法，讓他只投兩局就退場，被揮10支安打、失8分（兩分自責）吞下生涯首敗，終止開季4連勝。

林安可今天賽前對戰雷法6支0，此役對決兩個打席都是安打，他說：「針對自己、不是針對他，賽前和打擊教練討論、修正，大致上是選球問題。」

林安可近況不是很理想，昨天壘上沒人也三振，他表示，都揮到引誘球，經過修正後比較少了，做好該做的事就會有好結果。

目前中職全壘打排行榜，林安可是唯一達到二位數的打者，暫以12轟領先，猿隊廖健富、味全龍隊劉基鴻9轟並列第2。

獅隊今天贏球後，重新點亮上半季封王魔術數字4，林安可說：「不會有壓力，大家做該做的事，等到最後結果再說，現在每隊都有機會，一步一步來。」