中職／林岳平肯定林安可致勝轟 認為猿隊失誤是最大關鍵

統一獅隊今天在桃園球場狂揮19支安打，以10：1大勝樂天桃猿隊，重新點亮上半季封王魔術數字4，獅隊總教練林岳平說：「M4只是一個數字，還是要順順地打，繼續堆積勝場。」

獅隊前兩局就以10支安打攻下8分，林安可首局兩分砲攻下勝利打點，一路領先到比賽結束；林岳平表示，重點就是林安可，之前比賽打第5棒，有機會卻無法有效攻擊，今天調上第2棒，沒有下達戰術，讓他直接揮擊達到效果。

獅隊洋投勝騎士先發7局，被揮出6支安打、失1分非自責，投出6連勝，本季戰績升至7勝1敗1中繼，防禦率降到1.48，本季首次進入防禦率榜就衝上榜首。

林岳平表示，勝騎士表現依舊穩定，能搶到好球數，球路快慢高低都有，打者不容易掌握。

猿隊前兩局發生3次守備失誤，讓獅隊擴大領先攻勢，也種下敗因；尤其2局上一、二壘有人時，蘇智傑犧牲觸擊「點」在本壘板前，林泓育傳向三壘，郭永維發生失誤，造成無人出局滿壘，獅隊這半局攻下5分奠定勝基。

林岳平認為，蘇智傑這個短打沒點好，對方發生失誤是最大關鍵，如果沒有漏踩壘包，也許打線仍會串聯，但 也有可能無法得分。