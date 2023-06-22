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中職／首局豪打破惡夢 悍將終結9連不勝

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦悍將隊王苡丞。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊王苡丞。圖／富邦悍將隊提供

最不會打第1局的富邦悍將隊今天在首局爆發，單局3分攻勢奠定比賽走向，最終以5：4擊敗中信兄弟隊，中止從6月8日起的6連敗、9連不勝。

賽前悍將本季第1局得分14分是五隊最低，6月前13場在首局僅打下1分，但今天一口氣打下3分，還是2出局後的攻勢，2次四壞保送上壘，接著高國麟1分打點安打、王苡丞一棒敲回2分。

4局上悍將靠著中外野手宋晟睿的失誤跑回1分，另外7局上敲出生涯首安的周佳樂，9局上再敲出第一支二壘打，接著李宗賢二壘安追加1分。

兄弟打線則是連中「滿壘計」，先是2局下無人出局滿壘，林吳晉瑋被三振後，宋晟睿敲出雙殺打；3局下則是1出局後靠2支安打加上1次失誤滿壘，結果福來喜也敲出雙殺打。

悍將先發投手肯特其實投得跌跌撞撞，5局下因失誤後江坤宇高飛犧牲打掉分，6局下也出現2出局、二三壘有人危機，但靠著一壘手王苡丞美技攔下張志豪敲出的強勁滾地球，才化解狀況。

悍將終結者曾峻岳在9局下上演「劇場」，2出局、一二壘有人，先被江坤宇敲出左外野二壘安打，丟掉2分，又被今天剛重返一軍的許基宏代打敲出穿越安打，追近到1分落後，好在解決掉詹子賢驚險守勝。

肯特以104球投完6局，被敲6支安打，丟掉1分非責失，防禦率下降到3.55，也中止個人3連敗，收下本季第3勝（6敗）；兄弟先發投手余謙則是6局掉4分（3分責失）優質先發表現，然而守備、打擊都沒幫忙，吞下本季第6敗。

富邦悍將隊先發投手肯特。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊先發投手肯特。圖／富邦悍將隊提供

江坤宇 曾峻岳

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