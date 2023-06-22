中職／獅隊屠猿重新點亮M4 勝騎士6連勝空降防禦率王

統一獅隊今天在桃園球場火力全開，全場揮出19支安打，包括林安可首局勝利兩分砲，本季12轟仍居全聯盟榜首，終場以10：1大勝樂天桃猿隊，重新點亮上半季封王魔術數字4，最快25日桃園封王，對手仍是猿隊。

獅隊首局就發動猛烈攻勢，面對猿隊洋投雷法，前4棒都揮出安打，林安可轟出中外野兩分砲，為球隊打回前兩分，成為致勝一擊，這半局5安攻下3分。

獅隊1局上就打了一輪，第2局又打了10人次，以5支安打追加5分，猿隊前兩局出現3次失誤，也讓雷法失分更多，創下生涯最短先發投球局數。

今天賽前，雷法8場先發投出4勝、防禦率2.96，此役只投兩局退場，被揮出10支安打、保送兩次，失8分只有兩分自責，還是吞下生涯首敗，終止開季4連勝紀錄，防禦率升至3.20。

獅隊開路先鋒陳傑憲5支4，生涯第21次單場4安，再度追平個人單場最多安打紀錄，林安可、陳鏞基、陳重羽都是3安，先發打線只有林子豪「摃龜」、5次打數掛零。

獅隊打完前6局已經攻下10分，洋投勝騎士先發7局，剛好用掉100球，被揮出6支安打（林泓育3安）、失1分非自責，投出6連勝，本季戰績升至7勝1敗1中繼，防禦率從1.70降到1.48，本季首次入榜就衝上榜首，賽後獲選單場MVP。

猿隊在桃園球場掉到9勝2和15敗，仍是唯一主場不到10勝的球隊，上半季排名還是第4，落後獅隊勝差拉大到5.5場。