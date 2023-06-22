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中職／林岳平找胡智爲談心 坦言牛棚損耗是最大隱憂

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
統一獅隊總教練林岳平（右）、胡智爲今天賽前抽空閒聊。記者藍宗標／攝影
統一獅隊總教練林岳平（右）、胡智爲今天賽前抽空閒聊。記者藍宗標／攝影

統一獅隊昨天在台中不敵中信兄弟隊，原本上半季封王魔術數字5消失，今天移師桃園對決樂天桃猿隊，只要贏球將重新點亮M4；獅隊總教練林岳平認為，從最近比賽看來，打擊沒太大問題，中間出場的投手有瑕疵。

獅隊昨天打完前兩局攻下5分，但4到6局失7分，終場7：8落敗，胡智爲先發5局失3分（2分自責），勝投也飛了；今天賽前林岳平、胡智爲聊了很久，引起在場媒體注意，林岳平說：「聊天而已啦，沒說什麼。」

林岳平表示，胡智爲沒拿到勝投，心情難免受影響，沒贏對自己和球隊都是傷害；昨天最大危機是牛棚保送8、9棒，被對方攻下大局，連續保送這兩棒很不應該。

獅隊牛棚現有8人，林岳平說得坦白，好壞落差比較明顯，因此最近都是兩、三人循環上場，但二軍沒有太多人可選擇，一軍投手必須調適好狀況才行。

林岳平表示，牛棚損耗、健康度是球隊最大隱憂，無法整個投手群都健康，其實這在全世界棒球都一樣，牛棚汰換率本來就高。

林岳平 牛棚 樂天桃猿

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