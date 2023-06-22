中職／統一獅牛棚投手狀況多 連續保送易演變成大局

中央社／ 台北22日電
統一獅隊總教練林岳平。 報系次照
統一獅隊總教練林岳平。 報系次照

中職目前在上半季爭冠期，統一獅隊昨天因為牛棚砸鍋而讓封王魔術數字熄滅，獅隊教頭林岳平今天表示，現在牛棚投手狀況落差較大，要是中繼投手投出連續保送，就會造成大局。

獅隊昨天對上中信兄弟雖然一度取得領先，不過後援投手傅于剛被王威晨敲逆轉滿貫砲，最後以7比8落敗，封王魔術數字因此熄滅；20日賽事也是在延長賽李其峰挨轟而落敗。獅隊牛棚投手目前整體狀況不佳，今天將傅于剛下放二軍，並拉江承峰上一軍。

針對這幾場的狀況，今天賽前獅隊總教練林岳平受訪時表示，「我們的牛棚落差比較大，8個牛棚投手裡面好壞落差比較明顯，好的也沒有說很多人，中間有幾個勢必要過的局數，目前來看結果比較容易失手。」

林岳平指出，只要先發投手沒辦法拉場局數，讓球隊提早啟動牛棚，就更容易暴露弱點，「這是一個循環，我們有去思考誰可以來頂替，但我們目前在競爭壓力之下，如果要換人就要更有經驗，但二軍沒有很多選擇，希望現有的人趕快去調適。」

林岳平提到，目前球隊的打擊是沒問題，但牛棚投手在比賽過程中有一些不需要的瑕疵，「就像昨天最大危機來自面對8、9棒連續保送，這種情形很容易變成大局，被安打、被全壘打都是過程，牛棚最大敗因通常都是連續保送。」

牛棚 林岳平 傅于剛

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