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棒球／陽岱鋼雙響砲3安猛打 林子偉連5場敲安
在美國獨立聯盟大西洋聯盟打拚的台將陽岱鋼今天轟出雙響砲，本季第3、4轟一起出爐，也幫助所屬的高點搖椅隊（High Point Rockers）以10：0擊敗萊剋星頓傳奇隊（Lexington Counter Clocks）。
陽岱鋼作為先發左外野手、第8棒，2局下首打席敲出滾地球出局，3局下轟出一發右外野陽春砲，4局下則是在1出局、一三壘有人時，敲出適時安打帶有1分打點，參與球隊5分大局，6局下再補上一發陽春砲。
8局上陽岱鋼被代守換下場休息，今天總計4打數3安打，有3分打點、2分得分，連續5場敲安後，打擊率上升到2成44，本季出賽28場，21支安打包含4轟，16分打點。
而同樣在大西洋聯盟效力長島鴨隊（Long Island Ducks）的林子偉同樣連5場敲安，今天在對上斯塔滕島渡輪鷹隊（Staten Island FerryHawks）之戰，4打數1安打，延續前一天開轟的好手感。
林子偉今天先發二壘手、第1棒，前3打席都敲出外野飛球出局，不過6局上選到四壞上壘，8局上則把握最後機會敲出安打，賽後打擊率為3成38，不過長島鴨隊以3：4輸球。
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