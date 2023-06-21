中職／張皓緯攻克陳仕朋 林智勝場下面授機宜

味全龍隊今晚靠著7局下7分大局，以11：2逆轉擊敗富邦悍將隊，距離龍頭統一獅隊剩下3場勝差，總教練葉君璋說：「一場一場來，打好每一場內容比較重要。」

悍將先發投手陳仕朋前一場對龍隊投出9局完投完封，今天前6局也展現壓制力僅掉1分，但7局續投被敲2支安打，另有1次四壞、1次隊友失誤，丟掉超前分後退場休息，最終總計6.1局失5分（4分責失）承擔敗投。

葉君璋表示，一開始不好打，投到第7局才有辦法掌握，「本季第3場對戰球隊有慢慢在掌握。」龍隊在7局下一共動用2次代打、2次代跑，把握大局機會攻陷對手，「很多選手都比較成熟了，在旁邊知道什麼時候會換他們，隨時準備好。」

其中張皓緯更是以代打身分敲出超前的勝利打點，葉總表示，對他的打擊有信心，具有致命一擊能力，只不過礙於守備位置，比較沒那麼多機會。

張皓緯經歷兩次落選，2019年季中選秀會才以龍隊第27指名加盟，去年球季首度升上一軍，心理狀態還沒適應，但今年把握住機會放開手腳，6月3日敲出生涯首安，今天就站上賽後單場MVP的舞台，他說：「沒想過這麼快就有機會，要謝謝教練團願意叫我上來嘗試。」

上去代打之前，「大師兄」林智勝也對張皓緯面授機宜，透露陳仕朋的配球模式，張皓緯看到兩顆低角度變化球後，認為下一球不會好打，因此把球跟進來一點再揮棒，造就這支致勝安打。

張皓緯表示，在二軍的時候就是把自己狀況保持好，等待機會來臨，過去對游擊守備較有經驗，進入職棒後加練二壘，但目前二壘有李凱威，因此也多練一壘，增加守備位置、增加機會。 味全龍後援投手呂詠臻三振最後一名打者，興奮地高舉右手。記者陳正興／攝影

【中央社台北21日電】

中職今天在天母棒球場的賽事，味全龍在第7局灌進7分逆轉，其中張皓緯代打敲超前安打，加上先發投手郭郁政6局優質先發，終場以11比2擊敗富邦悍將，縮小與統一獅的勝差。

龍隊在2局下靠著林智勝、曾陶鎔接連敲二壘安打，率先攻下1分；5局上悍將的林哲瑄轟出2分全壘打逆轉，以2比1領先。

不過7局下龍隊再度展開攻勢，一、三壘有人時連2棒換代打，吉力吉撈．鞏冠、張皓緯都敲安打，各帶有1分打點，再度要回領先，接著李凱威選到保送形成滿壘，拿莫．伊漾擊出1打點安打，郭天信再遭觸身球擠回1分，之後張祐銘敲出清壘3打點安打，龍隊單局灌進7分。

第8局龍隊再添3分，終場龍隊就以11比2奪下2連勝，賞給悍將6連敗，龍隊目前仍位居第2名，且與第1名統一獅隊的勝差縮小到3場；不過賽後龍隊總教練葉君璋表示，「一場一場來，勝負沒辦法100%自己決定，打好每一場內容，也很重要」。

至於拿下生涯首座單場MVP的張皓緯，葉君璋指出，對他的打擊一直都有信心，只是礙於守備位置比較沒有那麼多機會，「但他有給別人致命一擊的能力」；在進職棒前雖然是游擊手，不過張皓緯指出，現在盡量每個位置都練，包括一壘、二壘。

龍隊先發投手郭郁政用69球投6局，僅被敲出4支安打，沒有投出保送，送出1次三振，僅失2分；最後勝投由王躍霖拿下。賽後被問到為何只讓郭郁政投69球，葉君璋指出，「現在我們投手沒有很多，希望他可以有表現之外，還要注意他的身體狀況，要是多投1局但少1個投手，我覺得沒有必要」。