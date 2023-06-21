快訊

獨／提案才剛被擋 高中學費補助遭酸：選舉才有的德政

中職／張皓緯攻克陳仕朋 林智勝場下面授機宜

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
代打建功的味全龍張皓緯（右）獲取生涯首度單場MVP。記者陳正興／攝影
代打建功的味全龍張皓緯（右）獲取生涯首度單場MVP。記者陳正興／攝影

味全龍隊今晚靠著7局下7分大局，以11：2逆轉擊敗富邦悍將隊，距離龍頭統一獅隊剩下3場勝差，總教練葉君璋說：「一場一場來，打好每一場內容比較重要。」

悍將先發投手陳仕朋前一場對龍隊投出9局完投完封，今天前6局也展現壓制力僅掉1分，但7局續投被敲2支安打，另有1次四壞、1次隊友失誤，丟掉超前分後退場休息，最終總計6.1局失5分（4分責失）承擔敗投。

葉君璋表示，一開始不好打，投到第7局才有辦法掌握，「本季第3場對戰球隊有慢慢在掌握。」龍隊在7局下一共動用2次代打、2次代跑，把握大局機會攻陷對手，「很多選手都比較成熟了，在旁邊知道什麼時候會換他們，隨時準備好。」

其中張皓緯更是以代打身分敲出超前的勝利打點，葉總表示，對他的打擊有信心，具有致命一擊能力，只不過礙於守備位置，比較沒那麼多機會。

張皓緯經歷兩次落選，2019年季中選秀會才以龍隊第27指名加盟，去年球季首度升上一軍，心理狀態還沒適應，但今年把握住機會放開手腳，6月3日敲出生涯首安，今天就站上賽後單場MVP的舞台，他說：「沒想過這麼快就有機會，要謝謝教練團願意叫我上來嘗試。」

上去代打之前，「大師兄」林智勝也對張皓緯面授機宜，透露陳仕朋的配球模式，張皓緯看到兩顆低角度變化球後，認為下一球不會好打，因此把球跟進來一點再揮棒，造就這支致勝安打。

張皓緯表示，在二軍的時候就是把自己狀況保持好，等待機會來臨，過去對游擊守備較有經驗，進入職棒後加練二壘，但目前二壘有李凱威，因此也多練一壘，增加守備位置、增加機會。

味全龍後援投手呂詠臻三振最後一名打者，興奮地高舉右手。記者陳正興／攝影
味全龍後援投手呂詠臻三振最後一名打者，興奮地高舉右手。記者陳正興／攝影

【中央社台北21日電】

中職今天在天母棒球場的賽事，味全龍在第7局灌進7分逆轉，其中張皓緯代打敲超前安打，加上先發投手郭郁政6局優質先發，終場以11比2擊敗富邦悍將，縮小與統一獅的勝差。

龍隊在2局下靠著林智勝、曾陶鎔接連敲二壘安打，率先攻下1分；5局上悍將的林哲瑄轟出2分全壘打逆轉，以2比1領先。

不過7局下龍隊再度展開攻勢，一、三壘有人時連2棒換代打，吉力吉撈．鞏冠、張皓緯都敲安打，各帶有1分打點，再度要回領先，接著李凱威選到保送形成滿壘，拿莫．伊漾擊出1打點安打，郭天信再遭觸身球擠回1分，之後張祐銘敲出清壘3打點安打，龍隊單局灌進7分。

第8局龍隊再添3分，終場龍隊就以11比2奪下2連勝，賞給悍將6連敗，龍隊目前仍位居第2名，且與第1名統一獅隊的勝差縮小到3場；不過賽後龍隊總教練葉君璋表示，「一場一場來，勝負沒辦法100%自己決定，打好每一場內容，也很重要」。

至於拿下生涯首座單場MVP的張皓緯，葉君璋指出，對他的打擊一直都有信心，只是礙於守備位置比較沒有那麼多機會，「但他有給別人致命一擊的能力」；在進職棒前雖然是游擊手，不過張皓緯指出，現在盡量每個位置都練，包括一壘、二壘。

龍隊先發投手郭郁政用69球投6局，僅被敲出4支安打，沒有投出保送，送出1次三振，僅失2分；最後勝投由王躍霖拿下。賽後被問到為何只讓郭郁政投69球，葉君璋指出，「現在我們投手沒有很多，希望他可以有表現之外，還要注意他的身體狀況，要是多投1局但少1個投手，我覺得沒有必要」。

陳仕朋 葉君璋

延伸閱讀

中職／林智勝敲安 曾陶鎔助攻搶分

中職／陳仕朋5局不到被KO 控球沒到位

中職／桃猿對陳仕朋耗球奏效止4連敗 雷法場上脫鞋非關傷勢

中職／悍將難纏！陳仕朋好投領勝 五隊都在爭冠行列

相關新聞

中職／龍擺尾！7分大局逆轉 悍將9連不勝寫本季最長

味全龍隊持續朝競爭上半季冠軍前進，今晚從領先到落後，但7局下的7分大局奠定勝負，以11：2擊敗富邦悍將隊，縮短與龍頭統一...

中職／悍將急覓洋將已有5~6人選 丘總：投手為主

富邦悍將隊洋投艾普勒季中離隊，球團開始尋覓遞補戰力，總教練丘昌榮表示，有在觀察5、6位選手，但人選還沒確定，目前尋找目標...

中職／獅龍象前三名戰績互咬 葉總點出可能原因

中華職棒上半季倒數12天，統一獅隊獨居領先，不過味全龍、中信兄弟這兩支5成以上勝率球隊仍緊咬不放，有趣的是對戰成績正好互...

中職／張皓緯攻克陳仕朋 林智勝場下面授機宜

味全龍隊今晚靠著7局下7分大局，以11：2逆轉擊敗富邦悍將隊，距離龍頭統一獅隊剩下3場勝差，總教練葉君璋說：「一場一場來...

中職／王威晨逆轉滿貫砲 打滅獅隊魔術數字

中職上半季冠軍爭霸打得糾纏，中信兄弟隊靠著福來喜雙響砲加上王威晨的逆轉滿貫砲，今晚以8：7擊敗統一獅隊，將兩隊勝差縮近到...

棒球／棒球公益新潮 運動科技助陣忠孝少棒

培養基層棒球之路，運動科技將會成為一條必要的捷徑，台灣陽光關懷協會今日捐贈高雄市鳳山區忠孝國小運科系統，由傳接球實驗室研...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦