中職／龍擺尾！7分大局逆轉 悍將9連不勝寫本季最長

味全龍隊持續朝競爭上半季冠軍前進，今晚從領先到落後，但7局下的7分大局奠定勝負，以11：2擊敗富邦悍將隊，縮短與龍頭統一獅隊的勝差到3場。

確定無緣上半季冠軍的悍將從贏球變輸球，更是苦吞6連敗、9連不勝，續寫本季中職球隊最長連不勝紀錄，而球團史最長的13連不勝則是在去年球季寫下。

龍隊今天2局下由林智勝敲出二壘打後，靠著曾陶鎔的二壘打，先馳得點，不過悍將5局上王苡丞敲出二壘打後，接著是林哲瑄的兩分砲，逆轉比數。

7局下龍隊攻下大局，單局4支安打，加上2次四壞、1次觸身球，中間還有悍將捕手傳游擊手失誤，以及外野手漏球的隱形失誤，猛攻7分，張皓緯敲回勝利打點，張祐銘一棒打回3分打點。