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中職／龍擺尾！7分大局逆轉 悍將9連不勝寫本季最長
味全龍隊持續朝競爭上半季冠軍前進，今晚從領先到落後，但7局下的7分大局奠定勝負，以11：2擊敗富邦悍將隊，縮短與龍頭統一獅隊的勝差到3場。
確定無緣上半季冠軍的悍將從贏球變輸球，更是苦吞6連敗、9連不勝，續寫本季中職球隊最長連不勝紀錄，而球團史最長的13連不勝則是在去年球季寫下。
龍隊今天2局下由林智勝敲出二壘打後，靠著曾陶鎔的二壘打，先馳得點，不過悍將5局上王苡丞敲出二壘打後，接著是林哲瑄的兩分砲，逆轉比數。
7局下龍隊攻下大局，單局4支安打，加上2次四壞、1次觸身球，中間還有悍將捕手傳游擊手失誤，以及外野手漏球的隱形失誤，猛攻7分，張皓緯敲回勝利打點，張祐銘一棒打回3分打點。
龍隊投手郭郁政6局失2分的優質先發，退場時敗投候選人身分解套，但無關勝敗，防禦率5.05；悍將先發投手陳仕朋前6局的好投在7局下失守，總計6.1局被敲7支安打，丟掉5分有4分責失，承擔第6敗，防禦率上升到4.34。
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