中職／王威晨逆轉滿貫砲 打滅獅隊魔術數字

中職上半季冠軍爭霸打得糾纏，中信兄弟隊靠著福來喜雙響砲加上王威晨的逆轉滿貫砲，今晚以8：7擊敗統一獅隊，將兩隊勝差縮近到3.5場，也打滅獅隊魔術數字，但獅隊最快仍可在本周日封王。

獅隊今晚輸球後雖然對戰味全龍、兄弟仍佔有優勢，不過由於對戰第四名的樂天桃猿隊還有4場，勝差卻剩下4.5場領先，加上猿隊未賽場次較多存在逆轉機會，因此獅隊的魔術數字宣告熄滅，但明天對猿隊贏球又可再次點亮。

獅隊首局靠著胡金龍1分打點安打及林益全3分砲，早早取得領先，蘇智傑2局上高飛犧牲打追加1分。

兄弟則是在2局下先追回1分，4局下福來喜敲出陽春砲，5局下詹子賢滾地推進1分打點，6局下福來喜再轟一發陽春砲，接著滿壘局面，王威晨扛出本季個人首轟，也是個人生涯首支滿貫砲。