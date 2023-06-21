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中職／王威晨逆轉滿貫砲 打滅獅隊魔術數字
中職上半季冠軍爭霸打得糾纏，中信兄弟隊靠著福來喜雙響砲加上王威晨的逆轉滿貫砲，今晚以8：7擊敗統一獅隊，將兩隊勝差縮近到3.5場，也打滅獅隊魔術數字，但獅隊最快仍可在本周日封王。
獅隊今晚輸球後雖然對戰味全龍、兄弟仍佔有優勢，不過由於對戰第四名的樂天桃猿隊還有4場，勝差卻剩下4.5場領先，加上猿隊未賽場次較多存在逆轉機會，因此獅隊的魔術數字宣告熄滅，但明天對猿隊贏球又可再次點亮。
獅隊首局靠著胡金龍1分打點安打及林益全3分砲，早早取得領先，蘇智傑2局上高飛犧牲打追加1分。
兄弟則是在2局下先追回1分，4局下福來喜敲出陽春砲，5局下詹子賢滾地推進1分打點，6局下福來喜再轟一發陽春砲，接著滿壘局面，王威晨扛出本季個人首轟，也是個人生涯首支滿貫砲。
7局上蘇智傑的2分砲令局勢緊張，不過兄弟牛棚守住1分領先，吳俊偉1.1局、呂彥青1局無失分。
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