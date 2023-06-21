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中職／對好球帶自律 李凱威開玩笑：寧放掉12顆好球

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊李凱威。記者陳正興／攝影
味全龍隊李凱威。記者陳正興／攝影

味全龍李凱威去年打第5棒居多，今年回到第1棒，目前打擊率2成95是全聯盟第5，另外有個顯著改變，保送變多了，原因跟棒次有關，跟對好球帶的自我要求也有關，「不喜歡的位置，就算今天投手12顆球都投那邊，我也不會打。」

這句話當然是誇飾法，但李凱威要說的是，對於好球帶的看法，隨著經驗而改變，「好球帶設定的比較縮小一點，邊邊角角的球會傾向破壞掉、不要打進場內，不然對自己的重心、打擊姿勢會有影響，如果真的投到不好打的位置，那就算對方投得好。」

這樣的結果是，李凱威去年保送率是8.07%，今年開季至今則是12.09%，26次四壞保送在全隊排第一，全聯盟也僅次於岳東華（31次）、陳傑憲（29次）。

味全龍隊李凱威。記者陳正興／攝影
味全龍隊李凱威。記者陳正興／攝影

跟去年相比的成長，就是棒次差異，李凱威表示，打中心棒次，很多時候沒有太多好球可以等待，加上遇到得點圈有人時，差不多的球就要攻擊，但今年打第1棒不同，「我的個性求穩，會想要多看幾顆球，尋求上壘的機會。」

李凱威學生時期接受的觀念也是「想辦法打到球」，到了職棒才慢慢改變，「像是我滾地球第1年是全聯盟最多，就是為了不想被三振，但打出去的威脅性不大，經驗累積下來，就對好球帶比較自律一點。」李凱威在2021年有174次滾地球出局，與王威晨並列聯盟第一。

李凱威 陳傑憲 味全龍

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