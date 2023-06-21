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中職／本季先發首勝很開心 林子昱：我們本土要站出來

中央社／ 台北21日電
中職味全龍隊林子昱昨天繳出5局好投，奪下本季首場先發勝。 圖／味全龍隊提供
中職味全龍隊林子昱昨天繳出5局好投，奪下本季首場先發勝。 圖／味全龍隊提供

中職味全龍隊林子昱昨天繳出5局好投，奪下本季首場先發勝，林子昱今天受訪時表示，對自己來說先發勝更有成就感，且知道目前球隊只剩1名洋投，「我們本土一定要站出來。」

龍隊昨天對上中信兄弟的賽事，林子昱用96球先發投5局，被敲出6支安打，出現2次保送，飆出8次三振，僅失掉2分。終場龍隊以6比2奪勝，又奪回第2名的位置，林子昱則是獲得本季第2勝。

雖然本季龍隊洋投因傷狀況連連，現在僅剩鋼龍可以投，不過其他本土投手也沒有讓球隊失去競爭力。龍隊總教練葉君璋今天表示，當初在組球隊時，就把林子昱、郭郁政排在本土先發，過去2年表現都不錯，今年再加上吳俊杰，「這是我們想要看到的樣子，可以獨當一面先發，計畫和努力有得到一些回饋。」

談到昨天的好投，林子昱表示，昨天在賽前牛棚練投感覺就不錯了，而且全場跟捕手蔣少宏想法很一致，「投起來滿舒服的，我幾乎都沒有搖頭。」雖然中間一度因繞臂太快而影響到投球流暢性，但經過葉君璋提醒後也馬上修正。

林子昱昨天奪下本季第2勝，不過是首場先發勝，他笑說，比賽一結束就跟總教練葉君璋說：「我今天第1場先發勝耶！」葉君璋也驚訝地跟他擊掌，林子昱說：「很開心，因為先發投手就是要先發勝，中繼勝對我來說還好，先發勝比較有成就感，可以為球隊貢獻。」

對於上半季龍隊的洋投危機，雖然教練團沒有特別跟投手群說什麼，但林子昱指出，「我們自己也知道戰績咬很緊，然後洋投只剩鋼龍，所以本土一定要站出來，如果我們扛不住的話要怎麼比，需要我們的時候要挺身而出，而且對我們本土也是機會，這是好事。」

林子昱 葉君璋 牛棚

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