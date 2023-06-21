中職／獅龍象前三名戰績互咬 葉總點出可能原因

中華職棒上半季倒數12天，統一獅隊獨居領先，不過味全龍、中信兄弟這兩支5成以上勝率球隊仍緊咬不放，有趣的是對戰成績正好互咬，龍隊總教練葉君璋指出，或許與投手輪值有關。

獅隊對戰味全10勝4敗1和占優勢，龍隊對兄弟8勝3敗1和，兄弟對獅隊8勝5敗，剛好各有所長，葉君璋指出，投手輪值固定的話，有可能某幾位投手會剛好固定對到同一支球隊，形成互咬，「就像我們第1年，布里悍一直對到富邦悍將隊，到去韓職前一場都是。」

過去對戰悍將，龍隊具有40勝18敗2和的壓倒性優勢，今年反而5勝7敗1和居下風，葉總也指出，因為之前打得順，大家才會覺得今年不順，「但其實這都是正常現象，對戰一定會有好有壞，不可能都剛好5成。」

獅隊去年下半季墊底，全年戰績48勝69敗3和倒數第二，今年能夠衝上龍頭，葉總認為不必太意外，「他們是有能力加上經驗的隊伍。」外野三鬼加上胡金龍、陳鏞基、林益全的陣容，「非常穩定，不是今年才變好，是之前都有人受傷。」