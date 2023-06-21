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棒球／林子偉獨聯敲本季第5轟 演出3安猛打賞

中央社／ 台北21日電
目前在美國獨立聯盟打拚的台灣好手林子偉今天敲出一發2分砲，為本季第5轟，連2場開轟。記者黃仲裕／攝影
目前在美國獨立聯盟打拚的台灣好手林子偉今天敲出一發2分砲，為本季第5轟，連2場開轟。記者黃仲裕／攝影

目前在美國獨立聯盟打拚的台灣好手林子偉今天敲出一發2分砲，為本季第5轟，連2場開轟，繳出6打數3支安打的猛打賞表現；另一場高點搖椅隊的陽岱鋼則是敲出1支安打。

效力美國獨立聯盟大西洋聯盟長島鴨隊（LongIsland Ducks）的林子偉，今天在對上斯塔滕島渡輪鷹隊（Staten Island FerryHawks）的賽事，先發擔任開路先鋒、守二壘，1局上擊出左外野飛球出局；3局上敲出一壘安打，接著又盜上二壘。

林子偉更是在4局上轟出2分全壘打，本季第5轟出爐；林子偉在7局上及8局上遭到三振，不過9局上再度敲出一壘安打。總計林子偉6打數敲出3支安打，包辦2打點、1得分，目前打擊率3成42。最終長島鴨隊以10比0奪勝。

另外一場獨立聯盟的賽事，效力高點搖椅隊（HighPoint Rockers）的陽岱鋼先發打第9棒、擔任左外野手，他在3局下一壘有人時敲出安打，之後也靠著隊友攻勢得分；4局下、5局下都遭到觸身球保送。此戰僅打6局，總計陽岱鋼1打數敲出1支安打，跑回2分，目前打擊率2成20。

林子偉 陽岱鋼

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