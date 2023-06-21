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日職／被注意到了 吳念庭6月猛打23日重返一軍

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
吳念庭終於等到重返一軍的機會，23日將與中村剛也一同在對樂天隊時回到一軍。 截圖自推特
吳念庭終於等到重返一軍的機會，23日將與中村剛也一同在對樂天隊時回到一軍。 截圖自推特

日本職棒西武隊台將吳念庭下二軍1個月來，將打擊調整至高檔，6月打擊率突破5成，也終於等到重返一軍的機會，23日將與中村剛也一同在對樂天隊時回到一軍。

吳念庭今年開季打擊表現不順機會也不多，21場出賽36打數，打擊率2成22，自5月19日被降下二軍，逐漸找回手感，6月至今12場出賽、10場敲安，合計45打數敲出23支安打，單月打擊率來到誇張的5成11，在二軍的打擊率也一路攀升至3成79。

根據日本媒體「日刊體育」報導，西武隊監督松井稼頭央表示，中村剛也傷癒復出，將在23日重返一軍，另外一起升上一軍的還有吳念庭、選秀第一指名蛭間拓哉。

西武隊剛結束交流賽賽事，重返洋聯賽場的第一個系列賽就進行人員調整，本季排名洋聯墊底的他們，距離5成勝率有13場的差距，團隊打擊率2成27亟待增溫。

西武 吳念庭 中村剛也

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