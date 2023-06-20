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中職／成晉兩分砲拖住獅隊稱帝腳步 最快封王延到24日
樂天桃猿隊今天示範各種把跑者變不見的方式，最終還是在延長11局靠成晉的兩分砲，以4：2擊敗王者統一獅隊，獅隊中止4連勝，上半季封王魔術數字停在M5，最快封王日延後到24日。
獅隊由洋投羅昂先發7局被敲2安打，只在2局上因朱育賢的陽春砲掉分，這已是他本季第11場優質先發，但退場時兩軍處於1：1平手，確定無關勝敗，防禦率則從賽前的1.90再下修為1.85，穩坐龍頭寶座。
獅隊在3局下靠蘇智傑陽春砲狙擊黃子鵬追平，1：1局面直到啟動牛棚後才鬆動，8局上邱浩鈞遭林泓育敲出陽春砲，朱俊祥8局下則被陳傑憲、林安可接連敲安，逼出終結者豪勁提前上班，雖讓林子豪敲出雙殺打，但三壘上的陳傑憲也跑回追平分。
兩隊以2：2進入延長賽，陳鴻文把關的10局下，驚險度過滿壘危機，成晉隨即在11局上敲出兩分砲，賞給獅隊致命一擊。
猿隊此役幾度在跑壘上犯錯，3局上讓獅隊捕手陳重羽當男主角，先是林承飛開局就敲二壘打，陳晨威執行短打點成一壘界外區的飛球，陳重羽上演華麗又流暢的滑接收進手套，藍寅倫的打席，陳重羽沒能順利接捕的球往三壘側漏得不遠，林承飛依然啟動，陳重羽接球後傳三壘抓到跑者，瞬間化解猿隊的大好機會。
陳晨威8局上的內野安打趁傳嘗試再進壘卻死在二壘，9局上一壘跑者藍寅倫想喊暫停再次確認暗號，腳步已往一壘方向回壘，但未獲一壘審張展榮准許，成晉打出內野滾地球形成雙殺，再度毀滅式清空壘包，最終還是靠全壘打取勝，此役4分都靠全壘打。
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