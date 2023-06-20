中職／劉基鴻三分砲、林子昱5局8K 啃斷兄弟9連不敗

劉基鴻的三分砲，一棒截斷中信兄弟隊近期的9連不敗，味全龍隊終場以6：2擊敗兄弟，兩隊互換排名，龍隊再次上升第2。

兄弟此役由鄭凱文先發，他在賽前累積998局投球，今天完成前2局後達陣1000局的大里程碑，卻在第1001局的投球開始失血。

龍隊3局上靠李凱威二壘打、郭天信一壘打串聯先馳得點，第5局發動一波猛攻，曾傳昇的二壘打開路，拿莫．伊漾敲安先送回1分打點，郭天信續敲安打，劉基鴻補上帶來重傷害的三分砲，鄭凱文最終先發6局被敲9安打、失5分。

兄弟5局下的反撲由王威晨先敲安打，岳政華打向右外野，曾陶鎔撲接不成，讓對手跑出一支三壘打，兄弟也攻下第1分，陳子豪的高飛犧牲打再挹注1分打點。

林子昱先發5局被敲6安打、失2分，送出生涯單場新高的8K，收下本季第2勝，也是他今年首場先發勝投。郭天信單場3安打，9局上的安打為龍隊再掃回第6分擴大領先。

龍隊從5月27日起外籍戰力只剩鋼龍1位洋投，而從那天起至今天，共計打下8勝5敗2和，維繫戰績不墜。